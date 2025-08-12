Dopo poco più di tre anni dal debutto ufficiale, Google ha deciso di mettere fine all’esperimento Steam per Chromebook, chiudendo definitivamente il programma Beta a partire dal 1° gennaio 2026; una scelta che, sebbene possa sorprendere chi ha seguito fin dall’inizio l’iniziativa, era nell’aria già da tempo, considerando la mancanza di aggiornamenti e miglioramenti sostanziali negli ultimi anni.

Segui Google Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

I Chromebook si preparano a salutare definitivamente Steam

Introdotto in Alpha a marzo 2022 e promosso a Beta a novembre dello stesso anno, Steam per Chromebook era stato accolto come una delle mosse più ambiziose di Google per spingere ChromeOS verso il gaming tradizionale, affiancando le app Android e lo streaming cloud come terza via per giocare. All’epoca, l’iniziativa era stata accompagnata anche dall’annuncio dei primi Chromebook pensati specificamente per il gaming, segnale di una strategia ben delineata.

La Beta aveva inizialmente requisiti piuttosto elevati per gli standard dei Chromebook: almeno un processore Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 con 16 GB di RAM per le prestazioni ottimali (anche se era possibile avviare Steam con CPU Core i3 o Ryzen 3 e 8 GB di RAM, con inevitabili compromessi); tecnicamente, il client utilizzava la versione Linux dei giochi, con un elenco di titoli compatibili curato direttamente da Google, una lista che oggi conta 99 giochi supportati ufficialmente.

Oggi, provando a cercare Steam nel Launcher di ChromeOS, il processo di avvio parte come sempre, ma compare un messaggio inequivocabile:

Il programma Beta di Steam per Chromebook si concluderà il 1° gennaio 2026. Dopo questa data, i giochi installati come parte della Beta non saranno più disponibili sul tuo dispositivo. Apprezziamo la tua partecipazione e il tuo contributo agli insegnamenti del programma Beta, che influenzeranno il futuro del gaming su Chromebook.

Un avviso che non lascia spazio a dubbi: i giochi esistenti verranno rimossi e l’accesso a Steam non sarà più possibile su ChromeOS tramite questo canale.

Guardando a posteriori, il fatto che Steam per Chromebook non sia mai uscito dalla fase Beta è indicativo, le limitazioni hardware, la dipendenza dall’integrazione Linux e la competizione con lo streaming cloud (sempre più performante e meno vincolato alle specifiche del dispositivo) hanno probabilmente frenato la diffusione del progetto.

Inoltre, il gaming su ChromeOS è rimasto una nicchia, nonostante gli sforzi di Google, la piattaforma continua a essere scelta soprattutto per la produttività leggera, la didattica e la navigazione web.

Chi ha partecipato alla Beta potrà continuare a usare Steam fino alla fine del 2025, ma dal 1° gennaio 2026 tutti i giochi installati verranno eliminati. Non è stato annunciato un programma alternativo per il gaming locale su Chromebook, per cui gli utenti dovranno puntare su soluzioni cloud gaming come NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming o servizi simili.

La chiusura segna la fine di un capitolo interessante, ma anche il possibile inizio di nuove strategie: Google parla di insegnamenti del programma Beta che influenzeranno il futuro del gaming su Chromebook, che possa trattarsi di un ritorno, magari in versione completamente cloud o con un’integrazione più profonda con le app Android?