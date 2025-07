Dopo un aggiornamento 137 ben strutturato e con diverse novità, ChromeOS 138 porta una nuova ventata di funzionalità che puntano dritto all’esperienza utente e all’intelligenza artificiale; il rollout è già partito per tutti i dispositivi compatibili anche se, come sempre, potrebbe richiedere alcuni giorni per raggiungere tutti gli utenti.

Vediamo nel dettaglio tutte le novità, con un occhio di riguardo per i Chromebook Plus, che continuano a ricevere esclusive interessanti.

ChromeOS 138 disponibile: le novità

L’ultimo aggiornamento di ChromeOS è come detto già in fase di distribuzione, ma trattandosi di un rollout graduale potrebbe non comparire subito tra le notifiche; è tuttavia possibile forzare la ricerca manuale come sempre da Impostazioni -> Informazioni su ChromeOS -> Verifica disponibilità aggiornamenti.

Con questa versione, Google introduce tre grandi novità IA-centriche (alcune riservate ai Chromebook Plus), affiancate da miglioramenti alla sincronizzazione, accessibilità e produttività quotidiana.

Gli sfondi generativi IA arrivano sui Chromebook Plus

La novità visivamente più d’impatto è senza dubbio il supporto agli sfondi generati tramite IA. Gli utenti dei Chromebook Plus troveranno una nuova interfaccia nella sezione di personalizzazione dello sfondo, che consente di inserire un prompt testuale per generare uno sfondo personalizzato, ma è anche possibile usare la funzione Ispirami che propone suggerimenti automatici fino a trovare quello che piace, così da poter salvare e impostare con un click lo sfondo generato.



Non parliamo solo di immagini casuali, ma di vere e proprie creazioni IA con stile, colore e composizione coerente, è una funzione che strizza l’occhio a chi vuole un desktop più umano, creativo e personale.

Aiutami a leggere

In un contesto scolastico o lavorativo, spesso ci si trova davanti a testi troppo lunghi, tecnici o pieni di gergo particolare ed è qui entra in gioco Aiutami a leggere, una nuova funzione basata sull’IA generativa.

Basta selezionare un testo, cliccare col tasto destro e premere su Semplifica: ChromeOS fornirà una versione semplificata e chiara, adatta anche a studenti, utenti internazionali o chi ha difficoltà di lettura; anche questa funzione è esclusiva Chromebook Plus, e si integra perfettamente nel flusso di lavoro con Documenti, Gmail, app web o testi da browser.

Sincronizzazione della scrivania su più dispositivi

Per chi usa più Chromebook (ad esempio a scuola, in azienda o in un ambiente condiviso), arriva una delle funzioni più richieste, ovvero la sincronizzazione della scrivania.

ChromeOS 138 permette di ripristinare automaticamente schede, finestre, cookie e stato del desktop anche su un secondo dispositivo; attivata per impostazione predefinita nelle Impostazioni utente, questa funzione è perfetta per chi cambia spesso postazione o lavora su dispositivi condivisi. Non è legata a modelli specifici, ma richiede che l’utente sia loggato con lo stesso account Google; nel nostro caso però non siamo riusciti a individuare la relativa opzione.

Seleziona per cercare e cattura testo: Lens arriva sul desktop

Con ChromeOS 138 Google Lens arriva direttamente nel launcher, cliccando sull’icona è possibile selezionare un’area dello schermo per cercare visivamente informazioni (come un’immagine, un QR, un logo) o per copiare testo direttamente da immagini o schermate.



È la fusione perfetta tra OCR e ricerca visuale, utile per studenti, professionisti e chiunque debba digitalizzare o analizzare rapidamente contenuti da PDF, foto o slide.

ChromeVox più preciso e meno ridondante

Come da tradizione, Google non dimentica l’utenza con disabilità e continua a raffinare ChromeVox, il lettore di schermo integrato implementando le seguenti modifiche:

migliorati i livelli di intestazione nella pagina degli sfondi



l’app Galleria ora legge correttamente le date e le unità di misura nei campi larghezza/altezza



corretta la gestione del focus nell’esperienza Out-of-Box (OOBE) durante la registrazione di account personali/aziendali



evitati annunci vocali ridondanti o poco utili nelle schermate di caricamento



Piccole modifiche, ma fondamentali per chi si affida quotidianamente a strumenti di accessibilità.

Con ChromeOS 138, Google conferma la sua roadmap focalizzata su IA generativa, personalizzazione e produttività multi-dispositivo, le funzioni come Aiutami a leggere e gli sfondi a mano libera alzano il livello dell’esperienza utente, ma restano (per ora) riservate ai Chromebook Plus; chi ha un Chromebook standard potrà comunque beneficiare delle novità su Lens, sincronizzazione scrivania e accessibilità, a conferma di un ecosistema che si fa ogni mese più ricco.

Non è un aggiornamento che rivoluziona tutto, ma è coerente, ben pensato e con un’identità chiara, ovvero potenziare l’utente in qualunque contesto operi. Come sempre, non escludiamo la presenza di ulteriori novità minori sotto il cofano, come correzioni di bug, miglioramenti della sicurezza e della stabilità generale che non sono state comunicate ufficialmente.

Come di consueto, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.