Nintendo Switch OLED scende a quota 200 euro grazie a uno sconto notevole che rende la console ibrida di Nintendo particolarmente appetibile. Ecco tutti i dettagli da sapere per approfittarne.

Nintendo Switch OLED: display vibrante e specifiche tecniche potenziate

Nintendo Switch OLED mantiene la versatilità della console originale, ma introduce upgrade sostanziali che migliorano sensibilmente l’esperienza di gioco. Il display OLED da 7 pollici rappresenta il cambiamento più evidente, offrendo colori più vivaci, contrasti superiori e neri più profondi rispetto al pannello LCD del modello base. Questa tecnologia rende i giochi più coinvolgenti, specialmente in modalità portatile.

Lo storage interno da 64GB raddoppia la capacità rispetto al modello standard, permettendo di installare più giochi digitali senza dover ricorrere immediatamente a una scheda microSD. L’audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo completa il pacchetto multimediale, mentre il supporto regolabile più ampio garantisce una visione più comoda durante le sessioni di gioco in modalità tabletop.

Dal punto di vista tecnico, la console mantiene le dimensioni compatte (24,1 x 10,2 x 1,4 cm con Joy-Con) e il peso contenuto di 420g, assicurando la portabilità che ha reso famosa la famiglia Switch. La batteria offre un’autonomia tra le 4,5 e 9 ore a seconda del gioco utilizzato, mentre la connettività include Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e porta LAN cablata integrata nel dock per connessioni online più stabili.

Come approfittare dell’offerta

L’offerta disponibile su AliExpress porta Nintendo Switch OLED a 200,30€ inserendo il codice sconto IFPMTA0, con un risparmio notevole rispetto al prezzo di listino di 349,99€. La console è compatibile con tutti i giochi e accessori della famiglia Switch di prima generazione, garantendo accesso all’intero catalogo Nintendo senza limitazioni. Su AliExpress, l’acquisto beneficia delle garanzie standard del marketplace e della possibilità di tracking della spedizione.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e a ErroriBomba per scoprire errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.