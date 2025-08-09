OnePlus Buds 4 conquistano il mercato degli auricolari wireless con una proposta tecnica di alto livello e un prezzo che, grazie al codice coupon IFPMXZS, scende a soli 66,22€ invece dei 119€ di listino. Con cancellazione attiva del rumore fino a 55dB, certificazione IP55 e connettività Bluetooth 5.4, questi auricolari dimostrano come sia possibile ottenere prestazioni premium senza spendere una fortuna. La combinazione di driver dedicati da 6mm e 11mm e il supporto per codec LHDC 5.0 promettono un’esperienza audio di qualità superiore. Vediamo nel dettaglio cosa offre questa versione degli ultimi nati in casa OnePlus.

Specifiche tecniche e qualità audio di OnePlus Buds 4

OnePlus Buds 4 si distingue per un sistema audio dual-driver che combina un tweeter da 6mm con un woofer da 11mm, garantendo una risposta in frequenza dinamica e bilanciata. La cancellazione attiva del rumore ibrida raggiunge i 55dB di riduzione, posizionando questi auricolari nella fascia alta del mercato per efficacia nella soppressione dei rumori ambientali.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.4 con supporto per multipoint connectivity e Google Fast Pair, permettendo di passare rapidamente tra dispositivi diversi senza interruzioni. Il supporto per i codec SBC, AAC e LHDC 5.0 assicura una trasmissione audio ad alta risoluzione, particolarmente apprezzabile con sorgenti di qualità elevata.

Le funzionalità AI includono capacità di traduzione automatica e controlli touch intuitivi, mentre la certificazione IP55 garantisce resistenza ad acqua e sudore durante allenamenti o attività all’aperto. Ogni auricolare pesa solo 4,73 grammi, con una custodia di ricarica da 39,97 grammi che offre ricarica rapida per ore di ascolto con pochi minuti di alimentazione.

Le dimensioni compatte degli auricolari (31 x 20.6 x 24.2 mm) e della custodia (65.4 x 52.4 x 25.3 mm) li rendono ideali per il trasporto quotidiano, mentre la batteria a lunga durata si posiziona tra le migliori della categoria.

Offerta imperdibile su AliExpress con sconto del 44%

Il prezzo di OnePlus Buds 4 su AliExpress passa da 119€ a 66,22€ utilizzando il codice coupon IFPMXZS, per un risparmio di 52,78€ pari al 44% di sconto. Si tratta di un’opportunità significativa per accedere a auricolari wireless di fascia premium a un prezzo decisamente competitivo.

L’offerta è disponibile nella versione globale che garantisce piena compatibilità con tutti i dispositivi e include spedizione gratuita dall’Europa. La disponibilità è limitata alle scorte presenti, quindi conviene approfittarne rapidamente prima che il coupon scada o le quantità si esauriscano.

AliExpress offre inoltre la sua garanzia acquirente e la possibilità di tracciare completamente la spedizione. I tempi di consegna sono generalmente compresi tra 7-15 giorni lavorativi per l’Italia, con possibilità di reso entro i termini previsti dalla piattaforma.

