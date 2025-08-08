Trovare una Smart TV da 32 pollici a un prezzo così basso è un’impresa, ma oggi MediaWorld cambia le regole del gioco. Hisense 32A4N, un modello smart del 2024, crolla a un prezzo mai visto prima grazie a una promozione dedicata ai possessori della tessera MWClub. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi cerca un televisore secondario per la camera da letto, la cucina o lo studio, senza rinunciare alle funzionalità smart più moderne. Un dispositivo che normalmente costa oltre 200€ diventa un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire. Analizziamo insieme le caratteristiche di questo prodotto e i dettagli dell’incredibile offerta.

Hisense 32A4N: Smart tv compatta e completa

Il modello Hisense 32A4N è una Smart TV progettata per offrire un equilibrio perfetto tra qualità, funzionalità e prezzo. Nonostante le dimensioni compatte, con il suo pannello da 32 pollici in risoluzione HD (1366×768 pixel), garantisce una buona qualità d’immagine per la visione di contenuti in streaming e canali televisivi. Il vero punto di forza, soprattutto in questa fascia di prezzo, è il sistema operativo VIDAA U7. Questa piattaforma smart è veloce, intuitiva e supporta tutte le principali app di streaming, da Netflix a Prime Video, passando per Disney+ e YouTube.

Le specifiche tecniche sono sorprendentemente complete per il costo:

Sistema Operativo : VIDAA U7 con controllo vocale VIDAA Voice

: VIDAA U7 con controllo vocale VIDAA Voice Audio : Supporto a Dolby Audio con speaker da 12W totali

: Supporto a con speaker da 12W totali Connettività : Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 2 porte HDMI e 2 porte USB

: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 2 porte HDMI e 2 porte USB Funzioni Extra: Game Mode e AI Sports Mode per ottimizzare l’esperienza visiva e sonora durante il gioco o la visione di eventi sportivi, e piena compatibilità con l’assistente vocale Alexa.

Il design è leggero e minimale, perfetto per essere posizionato su un mobile o montato a parete, rendendo Hisense 32A4N una soluzione versatile e adatta a ogni ambiente della casa.

L’offerta MediaWorld da non perdere

L’occasione proposta da MediaWorld è davvero imperdibile, specialmente per i membri del programma fedeltà. Il prezzo di listino di questo televisore è di 229€, ma attualmente si trova in promozione a 159€. Il vero colpo di genio è lo sconto aggiuntivo per i possessori della tessera MWClub, che fa crollare il prezzo finale a soli 114,74€.

Si tratta di un risparmio netto di quasi il 50% rispetto al prezzo originale, un’eventualità rarissima per un televisore smart di un marchio affidabile e lanciato nel 2024. L’offerta è disponibile sia online sul sito di MediaWorld che nei punti vendita fisici, fino a esaurimento scorte. La spedizione è spesso inclusa o disponibile a un costo contenuto, rendendo l’acquisto ancora più conveniente.

Per accedere all’offerta è necessario registrarsi gratuitamente al programma fedeltà MW Club, che permette di ottenere sconti esclusivi e vantaggi dedicati. La registrazione è immediata e consente di applicare automaticamente lo sconto durante il processo di acquisto.

