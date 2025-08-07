Il momento giusto per acquistare un TV di alta qualità è finalmente arrivato. LG QNED AI QNED80 da 50 pollici, un modello lanciato a un prezzo di listino di 799€ e visto durante il Prime Day a 649€, crolla oggi al suo minimo storico assoluto su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi desidera un pannello che unisce le tecnologie Quantum Dot e NanoCell a un prezzo mai visto prima. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per portare nel proprio salotto un televisore moderno, performante e pensato sia per l’intrattenimento che per il gaming. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo TV un vero affare.

Caratteristiche: 4K UHD e tecnologia QNED

Il punto di forza di LG QNED80 è senza dubbio il suo pannello da 50 pollici con risoluzione 4K UHD. La tecnologia proprietaria QNED, che combina i vantaggi dei Quantum Dot e delle NanoCell, garantisce una riproduzione dei colori estremamente vivida e precisa, con una luminosità superiore rispetto ai tradizionali TV LED. Il cuore del sistema è il processore α7 Gen8 AI, un chip intelligente che ottimizza in tempo reale le immagini e l’audio. Grazie all’AI, il televisore analizza la sorgente e adatta i parametri per offrire sempre la migliore qualità visiva possibile, supportando anche i formati HDR10 e HLG.

Sul fronte gaming, questo modello si rivela una scelta eccellente per i possessori di console di ultima generazione. Offre infatti il supporto al VRR (Variable Refresh Rate) a 4K@60Hz, una caratteristica fondamentale per eliminare i fastidiosi fenomeni di tearing e stuttering, assicurando un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Il sistema operativo è il collaudato webOS, che con il suo telecomando puntatore AI Magic Remote rende la navigazione tra app e contenuti un’operazione semplice e intuitiva. Il tutto è racchiuso in un Design Super Slim che conferisce al TV un aspetto elegante e minimale.

Minimo storico su Amazon: i dettagli dell’offerta

L’offerta attualmente disponibile su Amazon è davvero senza precedenti per questo modello. Il televisore LG QNED AI QNED80 da 50 pollici è acquistabile al prezzo di soli 549€, un crollo netto rispetto al prezzo di listino di 799€. Si tratta di un risparmio di ben 250€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 31%. Questo prezzo è persino inferiore a quello proposto durante eventi come il Prime Day, dove il costo era di 649€, confermando che ci troviamo di fronte al prezzo più basso di sempre. L’offerta riguarda il modello 50QNED80A6A (versione 2025), venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla garanzia e alla spedizione rapida per gli utenti Prime.

