Una potenziale buona notizia è in arrivo per tutti gli acquirenti della nuovissima Nintendo Switch 2 che non apprezzano le controverse Game-Key Card, le schede che richiedono un download obbligatorio per poter giocare.

Una soluzione per i giocatori che preferiscono avere il titolo completo su supporto fisico potrebbe arrivare da un’azienda taiwanese, che starebbe studiando un nuovo tipo di memoria flash più economica. Questa soluzione potrebbe spingere gli editori a offrire alternative più convenienti rispetto alle attuali cartucce da 64 GB.

Il cuore del problema risiede nel fatto che i giochi per Nintendo Switch 2 vengono distribuiti su un unico formato di cartuccia da 64 GB. A differenza del primo modello di Nintendo Switch, questa mancanza di scelta costringe gli sviluppatori, specialmente quelli meno attrezzati economicamente e più piccoli, ad affrontare costi di produzione elevati anche per titoli che richiedono molto meno spazio. Un esempio lampante è Donkey Kong Bananza, un gioco open world che fa dell’esplorazione il suo punto di forza ma che occupa meno di 10 GB.

Di fronte a cartucce inutilmente grandi e costose, molti editori hanno quindi ripiegato sulle Game-Key Card o su lanci esclusivamente digitali, scatenando il malcontento di una parte della community di giocatori affezionati al possesso del gioco in formato fisico.

La svolta potrebbe arrivare da Macronix, un’azienda che ha già collaborato con Nintendo per la produzione di supporti fisici per le sue console. Secondo quanto scoperto dall’utente SuperMetalDave64 sui social media (in particolar modo su X), Macronix starebbe pianificando una transizione verso nuove tecnologie di memoria.

The maker of Switch 2 Carts, Macronix, has reported in their quarterly earnings that they will start using MLC NAND and 3D NAND to meet “varying capacity” requirements.

This update could hint that Switch 2 will get more cart storage sizes beyond the current 64GB in the future. pic.twitter.com/Kk8fQCSQSu

