OpenAI, l’azienda operante nel settore dell’intelligenza artificiale che ha dato i natali al popolare ChatGPT, sembra determinata a portare il proprio assistente IA multiuso a un livello ancora superiore, tanto da trasformarlo in un vero e proprio concorrente di giganti come Google Workspace e Microsoft Office 365; la notizia evidenzia come il panorama della produttività aziendale potrebbe presto subire un nuovo scossone.

OpenAI pronta a far diventare ChatGPT il fulcro della produttività in ufficio

Secondo le informazioni emerse, OpenAI starebbe lavorando a una serie di funzionalità innovative che includerebbero la creazione collaborativa di documenti, un po’ come avviene con Google Documenti, e la trascrizione automatica delle riunioni, due strumenti diventati ormai indispensabili in un contesto di lavoro sempre più digitale e distribuito; non mancherebbe poi una funzione di chat di gruppo integrata, che andrebbe a rafforzare ulteriormente l’idea di ChatGPT come hub centrale per la gestione del lavoro quotidiano.

Sebbene OpenAI non abbia ancora annunciato ufficialmente piani concreti per il lancio di una propria suite di produttività completa, queste mosse confermano la volontà dell’azienda di capitalizzare sull’enorme popolarità del proprio chatbot, spingendo ben oltre il semplice utilizzo conversazionale.

Una delle questioni più interessanti riguarda i riflessi che un simile progetto potrebbe avere sul rapporto, già piuttosto complesso, tra OpenAI e Microsoft; dal 2019 le due aziende sono partner strategici, con il colosso di Redmond che detiene circa il 49% della divisione a scopo di lucro di OpenAI, nonché i diritti di integrazione della sua tecnologia in prodotti proprietari.

Tuttavia, nonostante questo legame finanziario e tecnologico, OpenAI si sta progressivamente emancipando dall’infrastruttura cloud di Microsoft, basti pensare all’inedita partnership strategica recentemente avviata con Google, un concorrente storico nella corsa all’IA generativa; si tratta di una mossa che, se confermata, potrebbe avere conseguenze significative sugli equilibri di potere nel settore.

Le suite di produttività di Google e Microsoft si stanno già evolvendo per accogliere l’intelligenza artificiale generativa, ma OpenAI potrebbe avere un punto di forza unico, ovvero l’integrazione nativa di ChatGPT come elemento fondante della piattaforma. In altre parole, mentre Google Workspace e Office 365 aggiungono funzionalità IA in un secondo momento, l’ipotetica suite di OpenAI verrebbe progettata fin dall’inizio intorno al suo chatbot, offrendo un’esperienza potenzialmente più fluida e capace di adattarsi al contesto d’uso in tempo reale.

Del resto, la strategia di OpenAI negli ultimi mesi è stata chiarissima, espandere a ritmo serrato le capacità del proprio modello. Parallelamente, si rincorrono indiscrezioni su un possibile dispositivo indossabile IA, nato dalla collaborazione con Jony Ive (storico designer di iPhone), e persino su una nuova piattaforma di social media.

Non è dunque chiaro quando e se questa nuova suite di produttività vedrà la luce in via ufficiale, tuttavia il tempismo appare perfetto, l’adozione dell’IA generativa cresce a ritmi esponenziali e gli utenti, tanto privati quanto aziendali, stanno mostrando un appetito crescente per strumenti capaci di migliorare efficienza, collaborazione e creatività.

Dovremo dunque pazientare ancora un po’ per scoprire se OpenAI saprà davvero mettere in difficoltà Google e Microsoft sul loro stesso terreno.