MSI amplia l’offerta di dissipatori CPU a liquido AiO e annuncia il debutto del nuovo MPG CORELIQUID P13, una soluzione che secondo l’azienda mira a coniugare al meglio design, prestazioni e funzionalità intelligenti che possano servire concretamente su impianto a liquido.

L’azienda taiwanese, sempre più attiva nel panorama della componentistica per PC, vanta a catalogo già interessanti prodotti come il MAG CoreLiquid I360 White, ma in questo caso parliamo di una soluzione di fascia più alta e soprattutto indirizzata a chi non cerca compromessi. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

MSI MPG CORELIQUID P13: design curatissimo e prestazioni al top

Con la serie di dissipatori AiO MPG CORELIQUID P13, MSI fa un netto salto di qualità sia a livello di design che di funzionalità e tecnologie integrate, guardando non solo alle prestazioni assolute, ma anche alla personalizzazione e all’integrazione / installazione nella nostra build.

Partiamo dall’estetica. Disponibile in nero e in bianco, il nuovo dissipatore AiO MSI utilizza in primis il design MSI Streamline, ovvero senza cavi in vista per rendere il tutto più ordinato e soprattutto bello da vedere. Tutti i cavi infatti passano direttamente insieme ai tubi (all’interno della guaina per intenderci), soluzione già vista ma comunque ottima se miriamo a nascondere i fastidiosi fili penzolanti nel case.

Curato anche per quanto concerne il taglio e i dettagli del radiatore (in alluminio ovviamente), MSI MPG CORELIQUID P13 punta molto sul nuovo display IPS da 2,1″ personalizzabile, coperto da un vetro curvo che richiama a una goccia d’acqua.

Questa sorta di cupola in vetro conferisce un look decisamente accattivante, abbinato a un sistema di illuminazione ARGB di ultima generazione, ampiamente personalizzabile via software con MSI Center, anche per riprodurre video o per estendere il desktop.

MSI MPG CORELIQUID P13: cosa c’è sotto il cofano

MSI non ci ha fornito molti dettagli riguardo la pompa, ad alte prestazioni ovviamente, mentre segnala un nuovo design anche per la base in rame, completamente liscia e senza fori delle viti per ampliare al massimo la superficie dissipante.

All’interno c’è una struttura a microcanali da 0,1 mm che dovrebbe aiutare ad accelerare il flusso del liquido, garantendo una buona efficienza e prestazioni, aiutate anche dalle ventole CYCLOBLADE 9, caratterizzate da un design delle pale rivisto e ottimizzate per un’elevata pressione statica senza sacrificare troppo la rumorosità.

Oltre al design Streamline, tra le ottimizzazioni di questo dissipatore segnaliamo anche EZ CAP, UNI Bracket ed EZ Conn Design, oltre alle ventole da 120 mm già preinstallate, senza cavi in vista e con collegamento a cascata.

EZ CAP è una sorta di tappo da collocare tra la testa tonda del waterblock e gli angoli della zona socket, in modo da ottenere un design più pulito; UNI Bracket consiste invece in una sorta di bracket universale per la ritenzione dei kit AMD e Intel, mentre EZ Conn Design è il nuovo connettore proprietario MSI per una futura integrazione su soluzioni di prossima generazione (ma può essere convertito in un classico ARGB).

Tutto il sistema di dissipazione con relativi effetti luce, può essere gestito e personalizzato grazie all’utility MSI Center, compresa la riproduzione dei contenuti sul display IPS che, tra le altre cose, può anche essere adoperato per monitorare le temperature.

Scheda tecnica MSI MPG CORELIQUID P13

Radiatore 360 mm

Dimensioni radiatore 394 x 119,6 x 27,2 mm

Materiale alluminio

Tubi realizzati in EPDM

Numero ventole 3

Dimensioni ventole 120 x 120 x 25 mm

Airflow 64.898 CFM

Cuscinetto Rifle Bearing

Rotazione 500~2050 ± 150 RPMCorrente / Consumo 0.14 A ±0.028 A / 1.68 W ±0.336 W

Supporto PWM

Connettori ventole 5V ARGB + 3pin header

Supporto ARGB Gen 2

Velocità pompa 3400 RPM ± 340 RPM

Rumore medio pompa 20 dBA

Corrente / Consumo 0.21 A ±0.042 A / 2.52 W ±0.504 W

Socket supportati AMD AM4 e AM5, Intel LGA 1700 / 1851

Dimensioni display 2,1″

Tipologia IPS

Risoluzione 480 x 480 pixel

Luminosità 600 nit

Quando arriva il nuovo MSI MPG CORELIQUID P13

MSI al momento non ha condiviso il prezzo del nuovo dissipatore MPG CORELIQUID P13, prodotto che stando all’azienda sarà disponibile nei prossimi giorni, verosimilmente presso i maggiori rivenditori, Amazon inclusa. Riguardo al costo, potremmo fare delle ipotesi, salvo essere smentiti dal produttore, quindi riteniamo più saggio attendere aggiornamenti sul prezzo di listino ufficiale.