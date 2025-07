Sharge, brand già noto per soluzioni di ricarica dal design distintivo e dalle ottime performance, ha annunciato il lancio del nuovo Power Bank Retrattile 3 in 1, un accessorio che unisce compattezza, funzionalità e un’estetica decisamente fuori dagli schemi. Il dispositivo si distingue infatti per una scocca che ricorda un piccolo giradischi portatile, ma che cela al suo interno una batteria da 10.000 mAh, un cavo USB-C a scomparsa e piedini pieghevoli per l’uso diretto a muro.

Tre funzioni in un solo corpo per il nuovo Sharge Power Bank Retrattile 3 in 1

Il nome del nuovo prodotto di Sharge parla chiaro, 3 in 1, questo power bank può infatti essere utilizzato come:

batteria portatile per la ricarica in mobilità

caricabatterie da parete grazie ai piedini retrattili (compatibili con prese statunitensi)

doppio caricabatterie grazie al cavo USB-C integrato ed estensibile e a una seconda porta che permette di ricaricare in contemporanea un secondo dispositivo

L’elemento più interessante è proprio il cavo retrattile, progettato per resistere a oltre 30.000 cicli di estensione, con alloggiamento dedicato per il connettore e un look volutamente tech, che mette in mostra la spirale del cavo attraverso una finestra trasparente; un piccolo display a matrice di punti sul lato indica la carica residua in modo elegante e funzionale.

Dal punto di vista tecnico, Sharge ha dotato il dispositivo di un’uscita USB-C in grado di erogare fino a 30 W, sia tramite la porta fisica che attraverso il cavo integrato, e questo vale sia in modalità batteria che in modalità pass-through (cioè mentre il dispositivo stesso è in carica).

Il power bank supporta protocolli PD 3.0, PPS e QC3.0, garantendo così compatibilità con un’ampia gamma di smartphone, tablet e accessori tech, rendendolo adatto non solo a chi cerca velocità, ma anche versatilità nell’uso quotidiano.

Al suo interno troviamo un sistema GaN per la gestione dell’alimentazione, noto per la sua efficienza termica e dimensioni contenute; in questo caso, Sharge ha implementato anche un sistema di controllo della temperatura che esegue fino a 2.000 letture al secondo, garantendo una ricarica più sicura anche durante l’uso prolungato e intensivo.

Il corpo del dispositivo misura appena 110 mm x 52 mm x 40 mm per un peso di circa 300 grammi, risultando compatto ma solido; un cordino incluso nella confezione facilita il trasporto, rendendolo ideale anche per chi viaggia spesso o vuole un accessorio completo sempre a portata di mano.

Il nuovo Power bank Retrattile 3 in 1 di Sharge è disponibile al prezzo di lancio di 51,39 euro sul sito ufficiale (con uno sconto del 10% che porta il prezzo a 46,17 euro), al momento non è chiaro se con il passare del tempo verrà commercializzata una versione compatibile anche con le prese a muro nostrane.

Design originale, praticità d’uso e attenzione ai dettagli tecnici, Sharge sembra aver centrato l’obbiettivo con questo nuovo accessorio multifunzione, ideale per chi cerca una soluzione di ricarica senza rinunciare a uno stile decisamente riconoscibile.