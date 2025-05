Il design è con ogni probabilità l’ultimo degli aspetti a cui guardiamo quando parliamo di power bank ma nel caso di Shargeek 170 parliamo di uno degli aspetti fondamentali. Non passa inosservato per forma, scelte cromatiche e dimensioni, ma anche per una scheda tecnica davvero niente male che lo pone in cima alla lista dei desideri per chi viaggia spesso e vuole avere un valido aiuto in caso di necessità.

Lo abbiamo tenuto sulla nostra scrivania per qualche settimana, dopotutto è anche bello da vedere, lo abbiamo caricato e scaricato, ci abbiamo caricato un po’ di tutto e oggi ve ne parliamo in maniera dettagliata nella nostra recensione completa.

Specifiche tecniche di Shargeek 170

Prima di parlare di design e funzioni, partiamo dalla scheda tecnica, visto che rappresenta indubbiamente uno dei punti di forza di questo dispositivo.

Capacità Batteria: 24.000 mAh / 86.4 Wh

24.000 mAh / 86.4 Wh Porte: 2x USB-C, 1x USB-A

2x USB-C, 1x USB-A Protocolli supportati: PD3.1, PD3.0, PD2.0, QC4.0, QC3.0, Apple5V12.4A, BC1.2, AFC, SCP, FCP

PD3.1, PD3.0, PD2.0, QC4.0, QC3.0, Apple5V12.4A, BC1.2, AFC, SCP, FCP Peso: 680g

680g Dimensioni: 164.9 × 62.8 × 59.6 mm

164.9 × 62.8 × 59.6 mm Potenza massima erogata (combinata): 170W

170W Potenza massima erogata USB-C: 140W (PD 3.1)

140W (PD 3.1) Potenza massima erogata USB-A: 30W

30W Potenza massima in Ingresso: 140W (USB-C)

140W (USB-C) Schermo: a colori

a colori Altro: Certificazione IP66

Viste le dimensioni della batteria, siamo dunque di fronte a un dispositivo non propriamente tascabile, visto anche il peso che con almeno un cavo USB-C supera i 700 grammi, ma a nostro avviso questo è il tipico prodotto da tenere sulla scrivania, e da portare solo in vacanza o nei viaggi di lavoro che durino qualche giorno, non certo per uscite più brevi.

Potenza e bellezza

Difficilmente i produttori di power bank puntano sul fattore estetico per rendere appetibili i propri prodotti ma Sharge ha voluto fare le cose in grande, studiando un design unico per un prodotto che non ha nulla da invidiare alla concorrenza nemmeno dal punto di vista tecnico. Questo Shargeek 170 ha una serie di caratteristiche di assoluto livello, come avete potuto vedere dal nostro riepilogo e, soprattutto nella colorazione grigia, ha un design che ricorda certe ambientazioni cyberpunk.

Lo chassis trasparente sui lati lunghi lascia vedere la scheda elettronica nella parte frontale, con un design pulito e ordinato, al centro del quale spicca lo schermo a colori, indispensabile per poter leggere tutte le informazioni. Il pannello si accende automaticamente se viene collegato un dispositivo o se il power bank viene collegato a una fonte di alimentazione per ricaricare la batteria interna.

Sono quattro le informazioni mostrate: sul lato destro vediamo la potenza complessiva in uscita e quella in entrata, mentre sul lato sinistro troviamo l’indicatore della carica residua e l’autonomia residua. Se il dispositivo è in carica tale numero indicherà il tempo rimanente alla carica della batteria interna, se avete collegato uno o più dispositivi, il valore sarà il tempo residuo mantenendo la potenza indicata.

Il lato inferiore e quello posteriore permettono di vedere gli elementi, sei, della batteria, di colore azzurro mentre sul lato sinistro troviamo il pulsante per l’accensione dello schermo, due porte USB-C e una porta USB-A. Entrambe le porte USB-C sono in grado di erogare 140 watt ciascuna quando utilizzate singolarmente, mentre se le utilizzate contemporaneamente possono erogare complessivamente 165 watt (100 watt una e 65 watt l’altra).

La porta USB-A può invece erogare un massimo di 30 watt se utilizzata singolarmente o con una delle due porte USB-C, e 18 watt quando utilizzata insieme alle due porte USB-C (che in questo caso possono erogare un massimo di 65 watt). Sia il tasto laterale che i profili delle porte USB sono di colore giallo (almeno nella versione grigia che abbiamo provato) così come la scritta “SP170” nella parte posteriore, e i dati tecnici nella parte inferiore.

Decisamente veloce la ricarica della batteria interna anche senza ricorrere a un alimentatore particolarmente potente: con un modello capace di erogare fino a 60 watt la batteria è passata da 0 al 100% in poco più di un’ora e mezza, ma se avete a disposizione un alimentatore da 140 watt o superiore potete tranquillamente scendere sotto i 60 minuti per la ricarica.

Con una singola carica abbiamo ricaricato un paio di smartphone con batteria attorno ai 5-6000 mAh e un tablet da 8.000 mAh, un risultato decisamente soddisfacente, e se considerate che Shargeek 170 può ricaricare anche dispositivi a bassa potenza, come smartwatch o smart ring, il gioco è fatto, avete un dispositivo poliedrico e adatto a ogni situazione.

Da segnalare la certificazione IP66, che mette al riparo il power bank da schizzi d’acqua ma anche da qualche goccia di pioggia nel caso dovesse sorprendervi qualche scroscio improvviso.

Qualche controindicazione

Sembra che Sharge abbia fatto tutto per bene insomma. In realtà no, uno dei suoi punti di forza è in realtà la sua più grande debolezza. Parliamo del guscio in plastica trasparente, che permette di vedere l’elettronica, ma che non è particolarmente resistente ai graffi. E visto che la plastica ricopre tutti i lati del power bank, non ci vorrà molto prima che la superficie si danneggi, finendo per rovinare irrimediabilmente l’estetica del prodotto.

Intendiamoci, parliamo di estetica, ma in un prodotto che punta molto sul design e sul fattore “WOW”, è una componente fondamentale. È pur vero che una versione in plastica opaca non avrebbe avuto lo stesso effetto, ma avrebbe potuto rappresentare un’ancora di salvezza per quegli utenti più attenti a ogni piccolo difetto estetico.

Considerazioni finali

Un prodotto come Shargeek 170 è indubbiamente la soluzione ideale per chi viaggia spesso per lavoro e non vuole correre rischi di trovarsi con notebook o smartphone scarichi. Perché ovviamente un prodotto capace di erogare una simile potenza può tranquillamente alimentare anche un MacBook o un qualsiasi altro notebook con porta Type-C (non abbiamo alimentato per una intera giornata un MacBook Air avanzando ancora una discreta quantità di carica).

Indubbiamente il prezzo può rappresentare un freno, ma se volete un prodotto che vi duri nel tempo e che attiri l’attenzione, Shargeek 170 fa decisamente al caso vostro.

In questi giorno potete approfittare di uno sconto del 47% e risparmiare in maniera particolarmente significativa sull’acquisto di Shargeek 170. Potete acquistare Shargeek 170 sullo store ufficiale a 92,88 euro IN alternativa lo trovate anche su Amazon

Pro: ottima autonomia



design unico



elevata potenza



schermo a colori Contro: prezzo di listino elevato



cover trasparente delicata