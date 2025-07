Al via quest’oggi due nuovi coupon sulla tecnologia, che coinvolgono diverse categorie di prodotti: uno riguarda i prodotti nuovi, l’altro i ricondizionati. Vediamo come funzionano, come utilizzarli e come approfittare delle offerte più interessanti spaziando tra le varie categorie.

Il coupon sul nuovo: come funziona e le migliori offerte

I due nuovi coupon sono attivi su eBay dalle 9:00 di ieri, 28 luglio, e rimarranno disponibili fino alle 23:59 del 10 agosto 2025. Il primo coupon, TECHAUG25, regala uno sconto del 5% eventualmente da sommare ai ribassi già proposti dai vari venditori: la spesa minima è di 20 euro (facilmente raggiungibile, dunque) e lo sconto massimo è di 45 euro per ciascun utilizzo (massimo due).

Il coupon è dedicato ai prodotti nuovi, ma non è valido sull’intero sito. Volete qualche esempio per sfruttarlo al meglio spaziando tra i vari prodotti tech? Ecco una selezione di prodotti aderenti (prezzi già comprensivi di coupon) tra iPhone, smart TV, PC, tablet, console, videogiochi e non solo.

Per usufruire del coupon dovete aggiungere uno o più prodotti aderenti al carrello e digitare TECHAUG25 nel campo dedicato ai codici promozionali. Qui potete trovare la lista dei rivenditori aderenti, ma per scoprire tutti i prodotti risulta più semplice consultare la pagina in fondo.

C’è anche il coupon per i ricondizionati

Il secondo coupon, REFURBAUG25, raddoppia il valore, ma è valido solo sui prodotti ricondizionati. Più nello specifico, offre uno sconto del 10% su una spesa minima di 20 euro, con ribasso massimo per utilizzo di 45 euro (massimo due utilizzi), ma solo sui prodotti nelle condizioni Ricondizionato dal produttore, Ricondizionato dal venditore, Ricondizionato certificato, Eccellente – Ricondizionato, Molto buono – Ricondizionato e Buono – Ricondizionato.

Anche in questo caso sono presenti diverse categorie, con migliaia di prodotti aderenti. Giusto per fare qualche esempio, ecco una piccola selezione dei ricondizionati più interessanti. Fate sempre attenzione alle condizioni del prodotto, per evitare di incappare in brutte sorprese.

Come anticipato, vi lasciamo al link per consultare tutte le offerte eBay con le quali potete sfruttare i coupon TECHAUG25 e REFURBAUG25.