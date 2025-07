Mentre il Wi-Fi 7, giunto a soli tre anni dall’introduzione del Wi-Fi 6E, non è ancora diffusissimo a livello globale, tutti gli attori coinvolti nello sviluppo delle tecnologie legate al Wi-Fi stanno già mettendo a punto lo standard che verrà, ovvero il Wi-Fi 8.

Del prossimo standard, la cui finalizzazione è prevista per il 2028, sono state già definite le basi e tutti i miglioramenti che porterà con sé questa evoluzione della tecnologia wireless, pensata per dare priorità all’affidabilità in condizioni difficili, al miglioramento della connettività in ambienti congestionati e molto altro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Parliamo del Wi-Fi 8

Wi-Fi 8 è il nome commerciale che la Wi-Fi Alliance attribuirà alla prossima versione dello standard IEEE 802.11, l’insieme di normative tecniche sviluppate dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers che definisce i protocolli per le reti locali wireless (WLAN), ovvero il Wi-Fi.

Nello specifico, la prossima versione dello standard sarà la 802.11bn, nota internamente come Ultra High Reliability (UHR), e punta a migliorare l’affidabilità del Wi-Fi a tutto tondo, concentrandosi su un aspetto diverso rispetto al Wi-Fi 7, nome commerciale dello standard 802.11be soprannominato Extremely High Throughput (EHT) che si concentrava invece sulle performance di picco.

Nel gettare le basi della prossima generazione di Wi-Fi, sono stati tenuti conto vari aspetti che stanno cambiando nelle applicazioni che sfruttano la connettività wireless tra cui, ovviamente, rientra l’intelligenza artificiale.

Il Wi-Fi 8 punta a perfezionare ed estendere le capacità dei suoi predecessori per soddisfare le esigenze di tutti i sistemi, inclusi quelli basati sull’IA e quelli dei più disparati casi d’uso, rendendo la connettività stabile e affidabile, ovvero costante, a bassa latenza e senza perdite di dati anche in ambienti molto congestionati, soggetti a interferenze e persino in mobilità.

Tante “teste” oltre all’IEEE per lo standard 802.11bn

Per sviluppare lo standard 802.11bn, con l’IEEE stanno collaborando in maniera attiva svariati esperti e aziende tecnologiche di spicco, come Qualcomm, diretti interessati nel conoscere e seguire lo sviluppo della connettività wireless che verrà.

Ultra High Reliability (UHR) significa “Affidabilità ultra elevata” e mette in chiaro ciò che abbiamo detto poco sopra, lo scopo finale che puntano tutti gli attori coinvolti a raggiungere con la definizione del Wi-Fi 8, prevista nel corso del 2028.

La necessità di un tale livello di affidabilità è dovuta alle nuove categorie di dispositivi connessi che arriveranno in futuro, alla volontà di abilitare spazi di lavoro smart e “mobili” in ambito aziendale, alle nuove esperienze immersive che faranno parte delle case connesse, alla volontà di rendere fluida la connessione negli spazi pubblici (anche intasati), alla volontà di supportare nuove tendenze come le comunicazioni peer-to-peer tra dispositivi e tutte le (crescenti) applicazioni di intelligenza artificiale “in tempo reale”.

Un’altra sfida è quella proposta dall’ampliamento degli ecosistemi di dispositivi personali degli utenti e alla diffusione degli stessi: ormai fanno parte di un ecosistema computer, smartphone, smartwatch e, sempre più spesso, altri dispositivi per il monitoraggio della salute, occhiali per la realtà aumentata, visori e così via.

Quali sono le principali innovazioni del Wi-Fi 8?

Con la versione 802.11bn dello standard, quella che si concretizzerà con il nome commerciale di Wi-Fi 8, l’IEEE punta a migliorare le prestazioni del Wi-Fi in cinque aree critiche:

Roaming senza interruzioni Verranno introdotti i “Single Mobility Domains” per consentire il roaming più fluido tra più access point. L’obiettivo è fornire un’esperienza del tipo “una volta connesso, sempre connesso”.

Copertura affidabile anche “ai margini” della rete Verranno apportati miglioramenti a livello “fisico” per fare in modo che anche i dispositivi ai confini della copertura dell’access point, o in ambienti con segnale degradato (da distanza, interferenze o limiti di potenza), ricevano una potenza di segnale adeguata.

Coordinamento più intelligente per installazioni in ambienti ad alta densità Un altro obiettivo è rendere la connessione affidabile in ambienti ad alta densità come campus aziendali, condomini e luoghi pubblici. Sfide da affrontare sono, ad esempio, i segnali sovrapposti, accesso “conteso” e così via. Con il Wi-Fi 8, gli access point lavoreranno in maniera collaborativa e non più indipendente, per gestire la connessione in maniera più intelligente ed efficiente e fornire la migliore esperienza possibile all’utente.

Migliore coesistenza tra punti di accesso L’integrazione di più antenne radio (Wi-Fi, Bluetooth e UWB) sui dispositivi moderni crea problemi di coesistenza. In tal senso, verranno apportate modifiche per risolvere le criticità presenti quando più radio condividono antenne o spettro.

Uso più smart delle risorse energetiche L’efficienza energetica è fondamentale data la crescente centralità del Wi-Fi. In tal senso, nuove funzioni renderanno la connettività wireless più “consapevole” dal punto di vista energetica. Ciò dovrebbe tradursi in un minore consumo per tutti i dispositivi coinvolti, dagli access point ai dispositivi degli utenti, e su una maggiore autonomia dei dispositivi mobile.



Tutte queste innovazioni messe insieme, dovrebbero far sì che il Wi-Fi 8 possa trasformare la connettività wireless negli ambienti che ne hanno più bisogno: ambienti aziendali, connettività domestica, spazi pubblici ad alta densità.

Questa era una panoramica generale sulla connettività wireless che vedremo in futuro, non prima del 2028. Sicuramente c’è ancora tanta strada da fare e le tematiche o gli aspetti da approfondire sono parecchi: torneremo sull’argomento nel momento in cui dovessero esserci nuovi sviluppi e proveremo a farvi compagnia in tutto il tragitto che ci accompagnerà fino al Wi-Fi 8.