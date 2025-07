Dopo essersi conquistata una posizione di rilievo nel mercato dei robot aspirapolvere, Dreame fa il suo ingresso nel mondo della cura personale con un prodotto inedito: lo spazzolino elettrico F02.

Un dispositivo compatto ma ricco di tecnologia, che punta a offrire un’esperienza di pulizia orale avanzata in combinazione con funzionalità intelligenti e un’autonomia record; il tutto ai soliti prezzi super competitivi a cui ci ha abituato l’azienda.

Dreame F02 unisce tecnologia e igiene orale

Disponibile inizialmente sul mercato cinese a 299 yuan (circa 35 euro), il Dreame F02 si presenta come una soluzione accessibile ma che non scende a compromessi, capace di sfidare i colossi del settore come Oral-B e Philips.

Il dispositivo combina due tecnologie di pulizia per garantire un’esperienza di pulizia orale a tutto tondo, ovvero la vibrazione sonica ad alta frequenza e la vibrazione “sweeping”, pensata per rimuovere in modo efficace macchie superficiali e placca gengivale.

A ciò si aggiungono una testina inclinata a 45 gradi, modalità multiple di utilizzo, uno smart display a colori, e un’autonomia che promette fino a 90 giorni di utilizzo con una singola carica.

Il cuore del Dreame F02, tuttavia, sta proprio nella combinazione delle due tecnologie di pulizia: da un lato, la vibrazione sonica ad alta frequenza, ideale per eliminare le macchie superficiali dai denti; dall’altro, il movimento “sweeping”, ovvero oscillazioni pensate per penetrare tra i denti e lungo il bordo delle gengive, dove spesso si deposita la placca.

La testina è stata progettata con un’inclinazione definita “golden tilt” a 45 gradi, che riflette il metodo di spazzolamento Bass, consigliato da molti dentisti per la sua efficacia nella cura delle gengive.

Tre modalità di utilizzo per adattarsi a ogni esigenza

Lo spazzolino offre tre modalità di utilizzo:

Gentle : una modalità delicata con vibrazione sonica, perfetta per chi ha gengive sensibili.

: una modalità delicata con vibrazione sonica, perfetta per chi ha gengive sensibili. Whitening : pensata per lo sbiancamento, con vibrazioni intense per rimuovere le macchie più ostinate.

: pensata per lo sbiancamento, con vibrazioni intense per rimuovere le macchie più ostinate. Cleaning: modalità standard per l’uso quotidiano, con vibrazione sweeping.

Il tutto è gestibile tramite il display smart a colori integrato sul manico dello spazzolino, che mostra in tempo reale la modalità selezionata, lo stato della batteria e il tempo rimanente alla fine del ciclo di spazzolamento.

Lo spazzolamento è affiancato da un timer da due minuti, con avvisi ogni 30 secondi per cambiare quadrante della bocca, in linea con le raccomandazioni dei dentisti.

Specifiche e materiali

Anche sotto il profilo dei materiali, Dreame non è voluta scendere a compromessi: infatti la testina è realizzata con setole DuPont e utilizza un processo di impianto senza rame per eliminare componenti metallici che potrebbero arrugginirsi nel tempo o favorire la proliferazione dei batteri.

Inoltre, il rivestimento è in gomma alimentare, pensato per assorbire parte delle vibrazioni durante l’utilizzo.

Lo spazzolino è anche certificato IPX7, il che significa che può resistere a immersioni in acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti.

Uno degli aspetti più sorprendenti del Dreame F02 è la sua batteria da 2000 mAh, capace di garantire un’autonomia dichiarata di 90 giorni con due utilizzi al giorno da due minuti ciascuno.

La ricarica avviene tramite cavo USB-C incluso nella confezione, con un tempo di ricarica stimato in circa 5,5 ore.

Colori, prezzo e disponibilità

Il Dreame F02 viene proposto in tre varianti cromatiche: Sea Salt Blue, Moonrock White e Mint Green.

Il prezzo, come detto, è di 299 yuan, circa 35 euro al cambio.

Il dispositivo è coperto da una garanzia di un anno limitata al corpo dello spazzolino (le testine e gli accessori sono esclusi una volta aperti).

Per ora il lancio riguarda solo il mercato cinese, ma è probabile che l’espansione internazionale segua nei mesi successivi, specie considerando la recente apertura di Dreame anche nel canale retail fisico in India, tramite una partnership con il rivenditore Croma.