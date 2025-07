Dreame espande la sua gamma con il debutto del nuovo Aqua 10 Ultra Roller Complete, primo modello della nuova serie di robot aspirapolvere Aqua. Si tratta di un prodotto molto interessante e in grado di pulire da solo il mop. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo prodotto che va ad arricchire la gamma Dreame.

Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete: le caratteristiche

Il nuovo Aqua 10 Ultra Roller Complete rappresenta una grande novità per la gamma Dreame che punta a rafforzare, ulteriormente, la sua posizione sul mercato. Un elemento centrale del nuovo robot è rappresentato dal mop AquaRoll che viene risciacquato con acqua pulita durante la pulizia, ad ogni passata, con anche un sistema di raschietti integrati in grado di rimuovere lo sporco e separare l’acqua sporca da quella pulita grazie a un apposito serbatoio. A gestire il flusso è un sistema composto da 12 ugelli con una regolazione automatica della pressione. Si tratta di un ciclo chiuso: Aqua 10 Ultra Roller Complete utilizza solo acqua pulita per il lavaggio.

Tra le caratteristiche del robot c’è il sistema FluffRoll. Si tratta di un modulo che viene posizionato dietro al mop. Ruotando in direzione opposta è in grado di attivare le fibre del mop, rendendole più morbide e flessibili. Il sistema AutoSeal, inoltre, sigilla il rullo ed evita che l’umidità residua goccioli sul tessuto. La funzione di autopulizia utilizza la tecnologia ThermoHub, per un lavaggio con acqua calda a 100° C.

Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete può contare su una potenza di aspirazione di ben 30.000 Pa e sul sistema AstroVision per la rilevazione degli ostacoli con precisione millimetrica (il robot è in grado di rilevare oltre 240 ostacoli). In aggiunta, il robot è in grado di sollevarsi automaticamente e superare soglie e superfici irregolari fino a 8 centimetri di altezza.

C’è anche il sistema HyperStream DuoBrush per evitare grovigli. Da segnalare anche la funzione Pet Care 4.0, che permette di riconoscere le aree “sensibili” come ciotole e lettiere, evitare zone in cui è presente un animale domestico, che saranno pulite successivamente, e adattare la potenza di aspirazione in base alle necessità. Il sistema consente anche il monitoraggio da remoto con video in diretta e l’audio bidirezionale. Per l’integrazione con il proprio ecosistema Smart Home, inoltre, c’è la compatibilità con il protocollo Matter.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Aqua 10 Ultra Roller Complete sarà disponibile sul mercato nel corso del quarto trimestre del 2025. L’azienda ha confermato che comunicherà ulteriori dettagli in merito a prezzi e disponibilità del suo nuovo robot, anche per il mercato italiano, nel corso delle prossime settimane. Ne sapremo di più a breve.