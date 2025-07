MOVA ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo MOVA Z60 Ultra Roller Complete che, nel corso delle prossime settimane, debutterà sul mercato con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio di primo piano nel segmento premium del mercato. Si tratta di un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti a rullo che punta a sorprendere, superando in prestazioni i modelli di riferimento con sistema a doppio spazzolone. In attesa del lancio commerciale, MOVA ha ufficializzato i primi dettagli sul nuovo modello.

Un progetto molto ambizioso

Il nuovo MOVA Z60 Ultra Roller Complete potrà contare su un design esclusivo del rullo, con un sistema che garantirà acqua pulita in entrata e acqua sporca in uscita. Sfruttando la tecnologia HydroForce, il robot è in grado di spruzzare acqua pulita su un rullo in microfibra da 25,6 centimetri ed estrarre acqua sporca. In questo modo, non si dovrà fare i conti con il “problema” del mocio sporco durante il lavaggio.

C’è anche il sistema AutoShiled che solleva e protegge il rullo, con un deflettore fisico, quando viene rilevato un tappeto. Il robot include il sistema DuoSolution Twin-Tank Chemistry, con due serbatoi indipendenti, e può contare su una potenza di aspirazione di 28.000 Pa e sulla spazzola Duo TroboWave anti-groviglio.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, inoltre, la spazzola ibrida DuoBrush con setole di gomma solleva il 99,99% dei peli senza aggrovigliarli. Il robot è in grado di superare soglie di 2 cm e tappeti a basso spessore e sfruttando il sistema StepMaster 2.0 può utilizzare le sue “gambe robotiche” per oltrepassare ostacoli combinati fino a un’altezza di 8 cm.

Da segnalare anche la presenza di una spazzola laterale con sistema Maxi Reach Edge to Edge per una pulizia migliore e più completa. I dettagli tecnici sono, per il momento limitati. Tutte le informazioni relative al nuovo MOVA Z60 Ultra Roller Complete saranno disponibili a breve, in occasione del debutto commerciale.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, non c’è ancora un prezzo ufficiale per il nuovo MOVA Z60 Ultra Roller Complete. Il robot sarà disponibile, in ogni caso, a partire dal prossimo mese di settembre 2025. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, il nuovo modello andrà a posizionarsi “nel segmento delle unità di punta a doppio spazzolone, non al di sopra“. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.