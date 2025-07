Un’occasione che definire “bomba” è quasi riduttivo. Su Amazon, l’Apple iPad con chip A16 nella sua capiente versione da 512 GB crolla di prezzo, arrivando a costare quanto la versione da 256 GB scontata. È un’opportunità eccezionale per chi necessita di un iPad potente, versatile e con un archivio a prova di futuro, senza dover scendere a compromessi. Il dispositivo Apple, ideale per professionisti, studenti e creativi, diventa così un best-buy assoluto nella sua categoria. Analizziamo da vicino le specifiche che lo rendono così desiderabile a questo prezzo.

Apple iPad (A16): il motore A16 e un display per creare

Il cuore di Apple iPad è il potentissimo chip A16 Bionic, una garanzia di fluidità e reattività in ogni contesto, dal multitasking spinto all’editing video in 4K, fino ai giochi più esigenti. La configurazione con CPU a 5 core, GPU a 4 core e Neural Engine a 16 core assicura prestazioni di altissimo livello, gestendo le operazioni complesse con un’efficienza energetica notevole. Il tutto viene esaltato dallo splendido display Liquid Retina da 11 pollici, che offre colori vividi e dettagli nitidi, rendendo ogni immagine e video un piacere per gli occhi.

Questa versione in offerta si distingue per un vantaggio non da poco: ben 512 GB di archiviazione interna. Uno spazio immenso per conservare documenti, foto ad alta risoluzione, intere stagioni di serie TV e un numero elevatissimo di applicazioni senza mai preoccuparsi di liberare memoria. A completare la dotazione tecnica troviamo:

Sistema di fotocamere : Un sensore posteriore da 12 MP con apertura ƒ/1.8 e uno frontale, anch’esso da 12 MP , perfetto per videochiamate di alta qualità.

: Un sensore posteriore da con apertura ƒ/1.8 e uno frontale, anch’esso da , perfetto per videochiamate di alta qualità. Connettività moderna : Supporto al Wi-Fi 6 per una navigazione ultra-veloce e una porta USB-C per la ricarica e il collegamento di accessori.

: Supporto al per una navigazione ultra-veloce e una porta per la ricarica e il collegamento di accessori. Sicurezza e autonomia : Sblocco rapido e sicuro tramite Touch ID integrato nel tasto superiore e una batteria progettata per durare un’intera giornata di utilizzo.

: Sblocco rapido e sicuro tramite integrato nel tasto superiore e una batteria progettata per durare un’intera giornata di utilizzo. Ecosistema: Piena compatibilità con accessori come Apple Pencil e Magic Keyboard Folio, che trasformano il tablet in un vero e proprio strumento di produttività.

Il prezzo: un crollo verticale

L’offerta attualmente disponibile su Amazon è una delle più aggressive mai viste per questo modello. Permette di acquistare la versione più capiente a un prezzo che solitamente è riservato a tagli di memoria inferiori, rendendo l’investimento ancora più intelligente e duraturo. L’occasione è limitata sia nel tempo che nelle scorte disponibili, quindi è consigliabile agire in fretta.

Nello specifico, Apple iPad (A16) 512 GB Wi-Fi nel colore Argento è disponibile al prezzo di 499€, con un crollo verticale rispetto al prezzo di listino di 789€. Si tratta di un risparmio netto di ben 290€, che corrisponde a uno sconto effettivo del 36%. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garanzia di affidabilità e consegne rapide per gli abbonati Prime.

