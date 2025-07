Torniamo a occuparci di notebook da gaming in promozione per segnalarvi un’offerta a dir poco ottima sull’MSI Katana 15 HX, una delle soluzioni più gettonate di MSI per quanto riguarda i portatili per giocare di fascia medio-alta.

Questo è senza dubbio uno dei periodi migliori per acquistare un notebook, la disponibilità è buona, la prossima generazione di piattaforme laptop AMD è Intel sono dietro l’angolo e i costi di conseguenza scendono, abbinati spesso a offerte come quella di oggi targata Unieuro.

Si tratta nel dettaglio di MSI Katana 15 HX B14WGK-033IT, un notebook a dir poco ottimo che grazie a questa promozione potrete portarvi a casa con uno sconto del 15% circa.

MSI Katana 15 HX in offerta a 1.499 euro con la nuova GeForce RTX 5070

Come dicevamo sopra, MSI Katana 15 HX è una delle opzioni più gettonate nel catalogo dell’azienda taiwanese per i portatili da gaming che non rinunciano a prestazioni e design, senza sacrificare troppo il rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un notebook con display da 15 pollici, molto curato nel design, ma anche nei materiali e nel sistema di dissipazione, in questo caso il più recente MSI Cooler Boost 5 con Share Pipe e doppia ventola di raffreddamento.

Compatto anche nelle dimensioni, almeno se guardiamo ad altri notebook da gaming concorrenti, la proposta MSI non si fa mancare tutti gli accorgimenti del caso per i gamer, in primis una tastiera retroilluminata full-sized con quattro zone RGB e una corsa dei tasti pari a 1,7 mm.

Parlando invece di piattaforma hardware, questo preciso modello può contare su un Intel Core i7-14650HX, un chip da ben 16 core (8+8) che riesce a spingersi a 5,2 GHz, abbinato per l’occasione a 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB.

Lato display, a bordo troviamo un pannello IPS 15,6″ Full HD con frequenza di aggiornamento a 144 hertz, gestito dalla NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop con DLSS 4 per domare qualsiasi gioco a 1080P anche con ray-tracing. Chiudono la dotazione, connettività di ultima generazione e un reparto porte abbastanza generoso che tra le altre cose integra anche la porta LAN, sempre meno presente sui modelli più recenti.

