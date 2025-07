Giornata di annunci in casa Dell. Il primo riguarda la disponibilità dei nuovi laptop ad alte prestazioni della gamma Dell Pro Max, dotati tra le altre cose delle GPU NVIDIA RTX Pro Blackwell, che strizzano l’occhio a utenti esperti, ingegneri, creator e sviluppatori AI.

Il secondo riguarda le nuove soluzioni targate Dell Audio, già acquistabili in Italia, che puntano a migliorare la produttività e la collaborazione con caratteristiche quali audio pulito, integrazione perfetta con i sistemi dell’azienda e funzionalità avanzate come la cancellazione del rumore. Scopriamo tutti i dettagli.

I nuovi laptop Dell Pro Max sono disponibili in Italia

Come anticipato in apertura, Dell ha annunciato la disponibilità dei nuovi laptop Dell Pro Max, dispositivi al passo con l’era dell’IA che sono in grado di gestire i carichi di lavoro più impegnativi e puntano a definire lo standard in termini di prestazioni e potenzialità creative.

Coma abbiamo imparato a conoscere in seguito alla riorganizzazione della gamma avvenuta al CES 2025, ogni famiglia di prodotti si articola su più livelli. Sono tre in questo caso: Premium, Plus e “base” (senza etichette ulteriori). Tutti sono equipaggiati con Windows 11 e l’esperienza in salsa IA con Copilot.

L’intera gamma può vantare funzionalità avanzate di sicurezza, fondamentali per ridurre il rischio di minacce esterne (ad esempio, i carichi IA vengono gestiti in locale). Dell sottolinea poi il proprio impegno verso l’innovazione circolare e la facilità di manutenzione: utilizzo di materiali riciclati (magnesio, plastica di recupero e alluminio), integrazione di una porta USB-C modulare e di una porta di “servizio” a facile accesso per l’aggiornamento dei componenti.

Dell Pro Max

Dell Pro Max 14 e Pro Max 16 vengono descritti come i notebook ideali per coloro che cercano il compromesso tra creatività ed efficienza: supportano carichi di lavoro più leggeri, hanno dimensioni compatte e un peso abbastanza contenuto (si parte da 1,79 kg per il modello da 14″) e offrono autonomia fino a 18 ore (modello da 14″) e fino a 20 ore (modello da 16″).

Come cuore pulsante di questi notebook, Dell si affida alle soluzioni Ryzen AI di AMD con NPU da 50 TOPS ma anche a processori Intel fino al potente Core Ultra 9 285H da 45 W affiancato dalla GPU NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (spinge fino a 572 TOPS). Scenari di utilizzo ideali per questi notebook sono le applicazioni di design, la gestione di grandi fogli Excel e la creazione di modelli 2D o 3D.

Dell Pro Max “Plus”

Un gradino sopra, pensati per attività più complesse o per le sessioni che richiedono intensive elaborazioni dati, troviamo i Dell Pro Max Plus da 16″ o da 18″, dotati quindi di un ampio display che può far comodo in ambito lavorativo supportando il multitasking e non solo.

In questo caso, le configurazioni si spingono fino alla CPU Intel Core Ultra 9 285HX da 55 W in accoppiata con la GPU NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell e fino a 16 TB di spazio di archiviazione. Rispetto alla generazione precedente, i miglioramenti sono classificati nell’ordine del 53% (modello da 16″) e del 44% (modello da 18″).

I due notebook integrano una avanzata tecnologia termica per la dissipazione del calore che consente loro di mantenere temperature ottimali anche sotto stress. Lo scenario di utilizzo ideale per questi notebook è lo sviluppo AI (grazie alla memoria CAMM2 e ai moduli fino a 256 GB).

Dell Pro Max “Premium”

Al top della gamma troviamo i Dell Pro Max Premium, disponibili nel taglio da 14″ o da 16″. Si tratta di notebook che puntano a coniugare portabilità, stile e prestazioni grazie a un design moderno e a tante funzionalità avanzate.

Si tratta a tutti gli effetti di workstation dalle dimensioni ridotte che integrano un display Tandem OLED 4K (nella versione da 16″), una prima volta su una workstation mobile. È presente la certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 1000 che certifica neri profondi e resa delle immagini di altissima qualità.

Sotto al cofano troviamo CPU Intel fino alla Core Ultra 9 285H da 45 W e le GPU NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell. In generale, queste soluzioni aprono le porte a miglioramenti nell’ordine del 19% (modello da 14″) e del 23% (modello da 16″) in ambito grafico.

Arrivano quattro nuovi dispositivi Dell Audio

Andando oltre rispetto ai laptop, l’azienda statunitense ha annunciato anche nuove soluzioni della gamma Dell Audio. Si tratta di quattro dispositivi in tutto che, come anticipato in apertura, puntano a migliorare produttività e collaborazione (sono soluzioni pensate principalmente per il lavoro).

Il primo dispositivo, nonché il più semplice del lotto, si chiama Dell Wired Headset – WH125 e, come suggerisce il nome, altro non sono che cuffie cablate. Esse si collegano al PC tramite porta USB-A, supportano la cancellazione passiva del rumore e sono dotate di un microfono unidirezionale (con astina che può ruotare).

Il secondo dispositivo è chiamato Dell Pro Premium Conferencing Soundbar – SB725 ed è una soundbar pensata per le videoconferenze. Dotata della funzionalità di cancellazione attiva del rumore basata sull’IA, la soundbar integra driver ad alte prestazioni (che garantiscono audio bilanciato e voce nitida) e può essere integrata con i monitor Dell attraverso aggancio magnetico (è compatibile con oltre 40 modelli). Sulla parte frontale sono presenti alcune scorciatoie, inclusa quella a Microsoft Teams (è presente anche la certificazione per Zoom). Anche in questo caso, la connessione avviene tramite USB-A.

Andando oltre troviamo il vivavoce cablato (tramite porta USB-C) Dell Pro Wired Speaker – SP325, un dispositivo che unisce portabilità, connettività affidabile e microfoni potenziati dall’intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore bidirezionale. Anche questo dispositivo è certificato per app di videoconferenze come Microsoft Teams (è presente la scorciatoia dedicata) e Zoom.

L’ultimo dispositivo del lotto è il vivavoce wireless Dell Pro Plus Wireless Speaker – SL525. Risulta identico al primo dal punto di vista estetico, ma gode di alcuni miglioramenti sul fronte dell’audio (che è più potente) e offre in dotazione un ricevitore USB-C utile per la connettività wireless senza fili (c’è un tasto dedicato al Bluetooth in basso). Per questo motivo, ha un peso di 355 grammi contro i 295 grammi del modello cablato.

Disponibilità e prezzi dei laptop Dell Pro e delle novità Dell Audio

Tutti i nuovi latebook della gamma Dell Pro Max sono già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale di Dell. Di seguito, modello per modello, riporteremo il prezzo di partenza e tra parentesi la configurazione associata:

Dell Pro Max Versione da 16 pollici Intel a partire da 1.388,71 euro (16″ FHD+, CPU Intel Core Ultra 5 235H vPro Enterprise, GPU Intel Arc Pro 140T, RAM da 16 GB DDR5, SSD da 256 GB) Versione da 14 pollici Intel a partire da 1.495,27 euro (14″ FHD, CPU Intel Core Ultra 5 235H vPro Enterprise, GPU Intel Arc Pro 140T, RAM da 16 GB DDR5, SSD da 256 GB) Versione da 16 pollici AMD a partire da 2.185,01 euro (16″ FHD+, CPU AMD Ryzen AI 5 Pro 340, GPU integrata, RAM da 16 GB LPDDR5X, SSD da 256 GB) Versione da 14 pollici AMD a partire da 2.268,94 euro (14″ FHD, CPU AMD Ryzen AI 5 Pro 340, GPU integrata, RAM da 16 GB LPDDR5X, SSD da 256 GB)

Dell Pro Max Plus Versione da 16 pollici a partire da 1.811,49 euro (16″ FHD, CPU Intel Core Ultra 5 245HX vPro, GPU integrata, RAM da 16 GB DDR5, SSD da 512 GB) Versione da 18 pollici a partire da 2.151,63 euro (18″ QHD+, CPU Intel Core Ultra 5 245HX vPro, GPU integrata, RAM da 16 GB DDR5, SSD da 512 GB)

Dell Pro Max Premium Versione da 14 pollici a partire da 2.640,13 euro (14″ FHD+, CPU Intel Core Ulta 7 255H, GPU Intel Arc Pro, RAM da 16 GB LPDDR5X, SSD da 256 GB) Versione da 16 pollici a partire da 2.641,95 euro (16″ FHD+, CPU Intel Core Ulta 7 255H, GPU Intel Arc Pro, RAM da 16 GB LPDDR5X, SSD da 512 GB)



Passando alle novità Dell Audio, tutti e quattro i dispositivi (come anticipato) sono già acquistabili in Italia sul sito ufficiale dell’azienda statunitense. Ecco il listino prezzi: