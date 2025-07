Trovare uno Smart TV 4K da 65 pollici di un marchio affidabile a meno di 500€ è un’impresa tutt’altro che semplice. Samsung rompe questa regola con un’offerta estremamente interessante sul suo modello Smart TV 65” UE65U7000FUXZT, un dispositivo della gamma 2025 che unisce un ampio pannello a tecnologie moderne. Grazie a uno sconto netto di 200€ su Amazon, il prezzo scende a soli 499€, rappresentando un’opportunità eccezionale per chi desidera fare un salto di qualità nel proprio salotto senza svuotare il portafoglio. Analizziamo da vicino le caratteristiche che rendono questo televisore una scelta intelligente a questo prezzo, oltre ad essere uno dei migliori Smart TV su questa fascia di prezzo.

Qualità visiva e audio immersivo

Il punto di forza di questo SAMSUNG Smart TV 65” UE65U7000FUXZT è senza dubbio il suo ampio pannello da 65 pollici con tecnologia Crystal UHD 4K. Il cuore del sistema è il Processore Crystal 4K, progettato per ottimizzare la resa cromatica e migliorare la nitidezza di qualsiasi contenuto, effettuando un upscaling efficace anche delle sorgenti a risoluzione inferiore. Il supporto alla tecnologia HDR (High Dynamic Range) amplia la gamma di colori e il contrasto, restituendo immagini più realistiche e dettagliate sia nelle scene molto luminose che in quelle più scure.

Sul fronte audio, Samsung ha integrato due tecnologie di rilievo: OTS Lite (Object Tracking Sound Lite), che crea un suono tridimensionale che sembra seguire l’azione sullo schermo, e l’Adaptive Sound, che analizza il contenuto in tempo reale per ottimizzare l’audio di dialoghi, musica o eventi sportivi. L’esperienza smart è gestita dal sistema operativo Tizen, che offre un’interfaccia fluida e l’accesso a tutte le principali app di streaming.

Le specifiche principali includono:

Risoluzione : 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel)

: 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Processore : Crystal 4K Processor

: Crystal 4K Processor Audio : 20W con OTS Lite e Adaptive Sound

: 20W con OTS Lite e Adaptive Sound Connettività : 3 porte HDMI (di cui una con supporto eARC ), porte USB, Wi-Fi 5 e Bluetooth

: 3 porte HDMI (di cui una con supporto ), porte USB, Wi-Fi 5 e Bluetooth Design: Metal Stream Design, elegante e minimale

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende il SAMSUNG Smart TV 65” UE65U7000FUXZT accessibile a un prezzo davvero competitivo. Disponibile su Amazon, il televisore è proposto a 499€ invece del prezzo di listino di 699€. Il risparmio è notevole: si tratta di ben 200€ in meno, che corrispondono a uno sconto di oltre il 28%. Un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un pannello di grandi dimensioni senza compromessi sulla qualità visiva e sulle funzionalità smart. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non lasciarsi sfuggire questa opportunità di portare a casa un TV Samsung di nuova generazione a un costo così vantaggioso.

