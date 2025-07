Trovare un mouse che unisca comfort ergonomico e precisione di livello professionale senza svuotare il portafoglio non è un’impresa semplice. Il Logitech MX Ergo S rompe questa regola, proponendosi come la soluzione ideale per chi passa lunghe ore alla scrivania e desidera ridurre l’affaticamento del polso. Questo avanzato mouse trackball è oggi protagonista di un’offerta eccezionale su Amazon, che lo porta al suo prezzo minimo storico. Con uno sconto del 36%, si presenta come un’opportunità imperdibile per migliorare la propria postazione di lavoro. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un dispositivo così apprezzato, essendo uno dei migliori mouse sul mercato, e i termini di questa promozione limitata.

Logitech MX Ergo S: comfort e precisione al vostro servizio

Il Logitech MX Ergo S è stato progettato con un unico obiettivo: offrire un’esperienza d’uso superiore, riducendo la tensione muscolare. Il suo punto di forza è il design ergonomico, caratterizzato da un’esclusiva inclinazione regolabile di 20 gradi che permette di trovare la posizione più naturale per la mano, alleviando la pressione sul polso. Il controllo del cursore è affidato a una trackball di alta precisione gestita con il pollice, una soluzione che minimizza i movimenti della mano e del braccio.

La personalizzazione è un altro pilastro di questo dispositivo. Grazie al software Logitech Options, è possibile configurare i suoi 6 pulsanti programmabili per assegnare scorciatoie e funzioni rapide, ottimizzando così il flusso di lavoro. La versatilità è garantita dalla doppia connettività wireless, che consente di collegare il mouse tramite Bluetooth o utilizzando il dongle USB crittografato incluso nella confezione. Tra le altre caratteristiche di spicco troviamo:

Click silenziosi : ideali per non disturbare in ambienti di lavoro condivisi o durante le ore notturne.

: ideali per non disturbare in ambienti di lavoro condivisi o durante le ore notturne. Batteria ricaricabile : dotata di connettività USB-C per una ricarica rapida e moderna.

: dotata di connettività per una ricarica rapida e moderna. Compatibilità estesa : funziona perfettamente con sistemi operativi PC e Mac.

: funziona perfettamente con sistemi operativi PC e Mac. Peso e dimensioni: 164 grammi di peso (senza piastra metallica) per una stabilità ottimale sulla scrivania.

Per ulteriori dettagli: Recensione Logitech MX Ergo S

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Questa promozione rende il Logitech MX Ergo S un acquisto ancora più intelligente. L’offerta è disponibile su Amazon e porta il prezzo del dispositivo a un livello estremamente competitivo, trasformandolo in un vero e proprio affare per professionisti e utenti esigenti.

Nello specifico, il prezzo di listino di 124,99€ viene abbattuto in modo significativo. Il mouse è infatti disponibile al prezzo promozionale di soli 79,99€, con un risparmio netto di 45€, che corrisponde a uno sconto del 36%. L’offerta riguarda la colorazione Grafite e, come spesso accade per sconti di questa entità, potrebbe essere soggetta a una durata limitata o all’esaurimento delle scorte disponibili. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna.

