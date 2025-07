È passato circa un anno dal lancio di CMF Watch Pro 2, ed è dunque lecito aspettarsi l’arrivo da un momento all’altro del successore: in queste ore sono trapelate succose anticipazioni al riguardo, che coinvolgono il presunto CMF Watch 3 Pro, con tanto di immagini della confezione. Scopriamo tutto.

CMF Watch 3 Pro tra confezione, specifiche e presunti prezzi

Nel luglio 2024 Nothing ha lanciato il solo CMF Watch Pro 2, ma quest’anno potrebbe esserci un cambio di rotta nella gamma smartwatch. Il modello in arrivo dovrebbe chiamarsi CMF Watch 3 Pro (con il numero spostato prima del “Pro”), un nome che potrebbe lasciare spazio al debutto di un possibile CMF Watch 3; non è comunque da escludere un semplice cambio nella nomenclatura.

Tralasciando questo discorso, il leak di queste ore ci permette di iniziare a scoprire con un po’ di anticipo diversi dettagli dello smartwatch in arrivo. Grazie al marketplace cinese Xianyu possiamo dare un’occhiata alle due immagini qui sotto, che ritraggono la presunta confezione di vendita di CMF Watch 3 Pro: grazie alle foto, possiamo apprezzare parte del design del nuovo modello, ma anche alcuni dettagli sulle specifiche.

Le immagini rivelano uno smartwatch con quadrante di forma circolare affiancato da un pulsante posizionato sul lato destro. I dettagli anticipano la presenza di una parte del telaio in alluminio, di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici (più grande rispetto a Watch Pro 2, fermo a 1,32″) con sensore di luminosità, della connettività GPS dual-band (per una maggiore precisione), di una batteria con autonomia fino a 13 giorni (2 in più rispetto al modello dello scorso anno) e del supporto a più di 130 modalità sportive. In più, la confezione cita funzionalità personalizzate per il aiutare nel raggiungimento degli obiettivi.

Non sembrano esserci grossi stravolgimenti rispetto al predecessore, per quel che riusciamo a vedere dalle immagini: risulta difficile anche capire se ci sia stata una piccola ottimizzazione dei bordi intorno al display (pare di sì). La colorazione del modello in foto è denominata Light Grey.

Le anticipazioni non finiscono qui, perché il sito ci permette di avere un’idea anche del prezzo di vendita: nell’immagine dell’annuncio possiamo vedere 990 yuan, scontati a 699 yuan (pari a rispettivamente 119 euro e 84 euro, al cambio attuale). Vi ricordiamo che il modello attualmente in commercio, CMF Watch Pro 2, è uscito in Italia al prezzo consigliato di 69 euro. Si prospetta dunque un aumento, anche se, non trattandosi di cifre ufficiali, è meglio prenderle con le pinze.

Vista l’entità delle anticipazioni, ci aspettiamo che Nothing possa presentare CMF Watch 3 Pro da un momento all’altro: restate sintonizzati.