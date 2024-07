Giornata di grandi novità in casa Nothing, soprattutto per il sub-brand CMF: dopo il primo smartphone Android, CMF Phone 1, l’azienda lancia anche le seconde generazioni di smartwatch e cuffie true wireless, denominate CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2. Andiamo a scoprire tutto sui nuovi prodotti.

Nothing presenta CMF Watch Pro 2, lo smartwatch con lunette intercambiabili

“CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 e CMF Buds Pro 2 dimostrano l’approccio unico di Nothing all’integrazione di creatività, praticità e personalizzazione attraverso il design“, ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. “Questi prodotti segnano ulteriormente il nostro impegno nel portare divertimento in un settore noioso, e sono davvero curioso di conoscere il parere del pubblico“.

CMF Watch Pro 2 è un nuovo smartwatch che secondo il produttore punta a diventare il compagno quotidiano per eccellenza, fondendo un design della lunetta intercambiabile e le migliori prestazioni della categoria, unite a una suite di funzionalità intelligenti.

Seguendo quanto visto sullo smartphone, che dispone di design modulare, l’orologio dà la possibilità di passare da uno stile all’altro in pochi istanti grazie alle lunette intercambiabili, affiancate da un corpo rivestito in lega di alluminio e realizzato con un profilo sottile; la personalizzazione si amplia grazie ai quattro cinturini tra cui scegliere, con silicone ideale per l’allenamento o pelle vegana per una maggiore raffinatezza.

CMF Watch Pro 2 offre uno schermo AMOLED da 1,32 pollici con always-on che raggiunge una luminosità di 620 nit e che rispetto alla precedente generazione migliora risoluzione (466 x 466) e PPI (353). L’utente può scegliere tra oltre 100 quadranti, tra cui video dinamici, design interattivi e opzioni statiche: per passare da uno all’altro basta tenere premuto sul quadrante e adattare stili, colori e dati chiave come batteria residua, passi e calorie. Per la realizzazione delle watch face, Nothing ha collaborato con la sua Community, e le migliori sono state selezionate da Carl Pei e dal team.

Passando il dito a destra del quadrante principale si può accedere rapidamente a quattro schermate di widget, con la possibilità di monitorare e gestire forma fisica, meteo, impegni, musica e così via, combinando le funzioni in base alle esigenze del momento. La navigazione all’interno del sistema può avvenire attraverso la corona girevole, mentre basta ruotare o scuotere il polso per attivare funzioni personalizzate come rispondere alle chiamate, saltare alla canzone successiva o controllare il meteo. A proposito di chiamate, CMF Watch Pro 2 integra microfono, altoparlante e una tecnologia di riduzione del rumore AI potenziata; gli utenti possono aggiungere e gestire fino a 30 contatti direttamente sull’orologio.

Il nuovo smartwatch integra diverse funzionalità pensate per l’attività fisica, con il supporto a più di 120 modalità sportive e riconoscimento automatico di 5 attività comuni, ossia corsa all’aperto, cross-training, camminata, camminata al coperto e ciclismo all’aperto. Grazie ai cinque sistemi di posizionamento satellitare, Watch Pro 2 offre un rilevamento GPS per attività come la corsa, il ciclismo, le passeggiate e le escursioni. Per una maggiore tranquillità durante l’uso, è ovviamente presente una certificazione IP68 contro acqua e polvere.

L’orologio può monitorare gli allenamenti con metriche avanzate che misurano l’efficacia aerobica/anaerobica, il carico di allenamento e i tempi di recupero, con la possibilità di sincronizzare i dati con lo smartphone abbinato per approfondire; le zone di frequenza cardiaca vengono interpretate dal sistema utilizzando i dati specifici dell’utente, offrendo dunque indicazioni precise per aiutare a migliorare le prestazioni. Sullo schermo si possono visualizzare pure gli esercizi di riscaldamento con animazioni 3D. Da segnalare che i dati fitness possono essere sincronizzati e gestiti tramite l’apposita applicazione, ma anche tra Google Health Connect, Apple Health e Strava.

Per quanto riguarda la salute, CMF Watch Pro 2 utilizza Active Score per quantificare l’attività fisica in base ai dati della frequenza cardiaca dell’ultima settimana: questo parametro aiuta a tenere traccia dell’attività quotidiana e invoglia a raggiungere un determinato punteggio target per mantenersi in salute. Il monitoraggio 24 ore su 24 di frequenza cardiaca e livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) consentono di tenere sotto controllo il livello di stress: nel caso, vengono proposti esercizi di respirazione o promemoria per bere acqua e assumere una posizione eretta. Il rilevamento dei dati sul sonno avviene grazie alla tecnologia Smart Sleep aggiornata, capace di tracciare le fasi del sonno e distinguerle dai sonnellini diurni.

Secondo quanto dichiarato da Nothing, la batteria da 305 mAh dello smartwatch è sufficiente per circa 11 giorni di utilizzo tipico oppure 9 giorni di utilizzo intenso; con l’uso continuo del GPS si arriva a 25 ore, mentre con le chiamate Bluetooth si superano le 17 ore; in modalità risparmio energetico l’orologio CMF può spingersi fino a quasi 46 giorni di utilizzo.

Specifiche tecniche di CMF Watch Pro 2: display AMOLED da 1,32 pollici a risoluzione 466 x 466

connettività Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou

sensori: battito cardiaco, SpO2, accelerometro, sensore di luminosità

corpo in alluminio e cinturino da 22 mm in silicone o pelle vegana

compatibilità con Android 8.0 Oreo, iOS 13 o versioni successive

batteria da 305 mAh (ricarica in 100 minuti)

dimensioni e peso: 25,5 x 4,5 x 1,36/1.39 cm, 44,4/48,1 g

Lo smartwatch può contare sull’app CMF Watch (disponibile su Google Play Store e su App Store), con la quale è possibile controllare le funzioni preferite, come il widget della batteria e il rilevamento automatico dei dispositivi CMF nelle vicinanze.

CMF Watch Pro 2 è disponibile all’acquisto su Amazon.it e sul sito ufficiale in preordine al prezzo consigliato di 69 euro nelle colorazioni Grigio scuro, Grigio cenere, Blu e Arancione. La vendita libera partirà il 12 luglio 2024. Il set con lunetta e cinturino viene proposto al costo di 19 euro.

CMF Buds Pro 2 ufficiali con ANC e Smart Dial

I nuovi wearable CMF by Nothing non sono finiti, perché quest’oggi sono state svelate anche le CMF Buds Pro 2, cuffie true wireless definite come eleganti, tascabili e compatte. Offrono due driver che combinano woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm, e possono contare sulla tecnologia LDAC certificata per Hi-Res Audio Wireless e Dirac Opteo.

La cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 50 dB silenzia un ampio spettro di suoni ambientali, dal vociare nei dintorni al rumore del treno, con le cuffie che rilevano e compensano automaticamente le perdite di rumore tra l’auricolare e il canale auditivo. La modalità Adaptive, attivabile nell’app Nothing X, consente di utilizzare l’ANC adattativo, che offre un’esperienza su misura in base all’ambiente.

Le Buds Pro 2 di CMF dispongono di 6 microfoni ad alta definizione e della tecnologia Clear Voice 2.0, perfezionata con l’utilizzo di più di 28 milioni di modelli di rumore per isolare i suoni esterni. Nothing ha pensato al rumore del vento con la struttura Wind-Flow, che riduce al minimo il contatto diretto dell’aria con il microfono, e con appositi algoritmi intelligenti.

Sono dotate del primo Smart Dial personalizzabile del settore, che permette di ruotare per la regolazione del volume e la gestione della riproduzione; basta premere per controllare ad esempio la cancellazione del rumore, attivare l’assistente vocale, passare alla modalità low lag (con minore latenza) o disattivare il microfono. L’esperienza d’utilizzo di Smart Dial può essere personalizzata attraverso l’app Nothing X, disponibile su Google Play Store e su App Store.

Le Buds Pro 2 possono contare su batterie da 60 mAh integrate, che consentono fino a 11 ore di riproduzione musicale o fino a 6 ore di conversazione (con ANC disattivato), oppure fino a rispettivamente 6,5 o 4,8 ore con ANC attivato; grazie ai mAh aggiuntivi della custodia, l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 43 ore di riproduzione musicale o 25 ore di conversazione.

Specifiche tecniche di CMF Buds Pro 2: dual driver system con woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm

cancellazione attiva del rumore (Hybrid ANC) fino a 50 dB

connettività Bluetooth 5.3

3 microfoni per auricolare

codec audio: AAC, SBC, LDAC

Dirac Opteo, Ultra Bass Technology 2.0, audio spaziale

compatibilità con dispositivi dotati di almeno Android 5.1 Lollipop o iOS 13

batterie da 60 mAh e da 460 mAh (custodia)

peso: 4,9 g (singolo auricolare) o 55,8 g (custodia compresa)

Le cuffie CMF Buds Pro 2 sono disponibili all’acquisto in preordine a partire da oggi, 8 luglio 2024, al prezzo consigliato di 59 euro su Amazon.it e sul sito ufficiale, con vendita libera dal 12 del mese. Quattro le colorazioni tra cui scegliere: Grigio scuro, Arancione, Blu e Grigio chiaro.