Negli ultimi tempi il team di Microsoft è andato via via rimpicciolendo il Pannello di Controllo di Windows 11 e pare che questo trend sia destinato a proseguire anche nei mesi a venire.

L’obiettivo del colosso di Redmond, infatti, è quello di trasferire il contenuto del Pannello di Controllo nella rinnovata schermata delle Impostazioni, caratterizzata da un’interfaccia più accattivante e un po’ più moderna.

E così, a poco a poco, il team di sviluppatori di Windows 11 sta letteralmente trasferendo i vari elementi del Pannello di Controllo alla schermata Impostazioni, il tutto ovviamente con i vari adeguamenti del caso e i necessari ritocchi all’interfaccia, in modo da offrire nel complesso un layout coerente.

Ebbene, l’ultimo elemento in ordine di tempo in procinto di abbandonare il Pannello di Controllo per approdare nella nuova destinazione è Ora e Lingua e nelle scorse ore una dimostrazione di come sarà la nuova versione è stata fornita da PhantomOfEarth su X, che ha analizzato una build di Windows 11 ancora in fase di sviluppo.

The migration of time & language options from Control Panel to Settings in Windows 11 is coming along nicely. Here’s a tour of those settings with all the (hidden) migrated options so far – number and currency formats, time server, Unicode options, AM/PM symbol and more. pic.twitter.com/Z3Te63VVmv

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) July 11, 2025