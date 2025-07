L’opportunità di acquistare l’ultimo iPhone 16e a un prezzo eccezionale è arrivata con il Prime Day di Amazon. Il nuovo smartphone Apple è disponibile a soli 584 euro invece di 729 euro, con uno sconto significativo del 20%. Una proposta davvero interessante per chi desidera mettere le mani su uno dei dispositivi più recenti della mela, progettato per supportare Apple Intelligence e offrire prestazioni di alto livello a un prezzo più accessibile.

Un concentrato di tecnologia con Apple Intelligence

iPhone 16e rappresenta la nuova proposta di Apple che combina potenza e convenienza. Dotato del potente chip A18, questo dispositivo garantisce prestazioni elevate per qualsiasi tipo di attività, dal multitasking al gaming. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre un’esperienza visiva eccellente con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel a 460 ppi, supportando anche contenuti HDR per colori più vividi e contrasti più profondi.

La grande novità di questo modello è il supporto completo per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple che permette funzionalità avanzate come l’elaborazione delle immagini, la gestione intelligente delle notifiche e l’ottimizzazione delle prestazioni in base all’utilizzo. Il dispositivo è equipaggiato con 8GB di RAM che garantiscono una fluidità impeccabile durante l’utilizzo quotidiano.

Sul fronte fotografico, l’iPhone 16e si distingue per la fotocamera Fusion da 48MP capace di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria da 4005 mAh assicura un’autonomia grandiosa che vi accompagnerà per tutta la giornata senza problemi. La costruzione è di alta qualità, con un design in alluminio, vetro Ceramic Shield nella parte frontale e retro in vetro per una resistenza superiore.

Ulteriori dettagli nella recensione di iPhone 16e

Offerta Prime Day: risparmio eccezionale su tutte le configurazioni

Questa super offerta del Prime Day porta l’iPhone 16e da 128GB a soli 584 euro invece di 729 euro, con un risparmio netto di 145 euro. La promozione è disponibile anche per le varianti con maggiore capacità di archiviazione: il modello da 256GB è acquistabile a 732 euro invece di 859 euro, mentre la versione da 512GB scende a 982 euro rispetto al prezzo originale di 1069 euro.

Il dispositivo è disponibile in diverse colorazioni, tra cui la variante Nera, e viene fornito con iOS 18 preinstallato, garantendo accesso a tutte le ultime funzionalità del sistema operativo Apple. La connettività è completa con supporto a 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, rendendo questo smartphone pronto per le tecnologie di comunicazione più recenti.

È importante sottolineare che questa offerta è a tempo limitato e terminerà nelle prossime ore con la conclusione del Prime Day, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente se siete interessati.

