Il momento giusto per rivoluzionare il vostro salotto è finalmente arrivato, e lo fa con un’offerta a dir poco esplosiva. In occasione del Prime Day di Amazon, il nuovissimo tv PHILIPS Ambilight 55PUS8109, modello del 2024, crolla al suo minimo storico assoluto. Parliamo di un televisore che unisce la magia della tecnologia Ambilight a un pannello 4K di alta qualità, ora disponibile a un prezzo che sembra quasi un errore. Dimenticate il prezzo medio di mercato: oggi potete portarvelo a casa a una cifra impensabile fino a ieri. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un’opportunità da cogliere al volo.

Philips Ambilight 55PUS8109: immersione visiva e audio cinematografico

La Smart TV PHILIPS Ambilight 55PUS8109 non è un semplice televisore, ma un vero e proprio centro di intrattenimento pensato per offrire un’esperienza coinvolgente. Il punto di forza è senza dubbio la tecnologia Ambilight su tre lati, che proietta i colori dello schermo sulla parete circostante in tempo reale, ampliando la scena e riducendo l’affaticamento visivo. Il pannello è un Direct LED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), capace di restituire immagini nitide, dettagliate e con colori vibranti grazie al processore Pixel Precise Ultra HD.

L’esperienza non è solo visiva: il supporto a Dolby Atmos trasforma l’audio, creando un suono tridimensionale e cinematografico che vi immergerà completamente nell’azione. Il cuore del sistema è la piattaforma smart Titan OS, un’interfaccia moderna e reattiva che garantisce l’accesso a tutte le principali app di streaming. La gestione è resa ancora più semplice grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Voice Assistant. Anche i videogiocatori troveranno pane per i loro denti: il televisore è gaming ready grazie al supporto a VRR (Variable Refresh Rate) e a una modalità a bassa latenza che assicura sessioni di gioco fluide e reattive.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Modello : 55PUS8109/12

: 55PUS8109/12 Display : 55 pollici, 4K UHD (3840×2160), Direct LED

: 55 pollici, 4K UHD (3840×2160), Direct LED Tecnologia Esclusiva : Ambilight su 3 lati

: Ambilight su 3 lati Audio : Dolby Atmos Sound

: Dolby Atmos Sound Smart TV : Titan OS

: Titan OS Connettività: Compatibile con Alexa e Google Assistant, VRR

Per le offerte sulle migliori TV, potete approfondire la nostra selezione sulle tv in offerta per il Prime Day

Offerta Prime Day: un prezzo che non si ripeterà

Questa promozione rappresenta un’occasione più unica che rara. La Smart TV PHILIPS Ambilight 55PUS8109 viene proposta su Amazon a un prezzo bomba in esclusiva per il Prime Day. Il prezzo medio di questo modello si attesta sui 499€, ma grazie a questa offerta lampo potete acquistarlo a soli 329€. Si tratta di un risparmio netto di 170€, che corrisponde a uno sconto del 34% su un modello appena uscito sul mercato. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo spedizione rapida e gratuita per tutti gli abbonati Prime. Data l’eccezionalità del prezzo, è molto probabile che le scorte siano limitate e destinate a esaurirsi in fretta.

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.