Xiaomi TV F Pro 75 scende a 599€ su Amazon durante il Prime Day, con un risparmio di ben 400€ rispetto al prezzo di lancio di 999€. Questo smart TV da 75 pollici con tecnologia QLED 4K rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca un televisore di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile. La promozione Prime Day permette di portarsi a casa uno dei modelli più avanzati del 2025 con uno sconto del 40% rispetto al prezzo originale.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Xiaomi TV F Pro 75: specifiche tecniche e prestazioni di alto livello

Xiaomi TV F Pro 75 si distingue per il suo pannello QLED 4K UHD da 75 pollici che garantisce una risoluzione di 3840 x 2160 pixel con una copertura del 94% dello spazio colore DCI-P3. La tecnologia QLED assicura colori vividi e contrasti profondi, supportando fino a 1,07 miliardi di colori per un’esperienza visiva immersiva.

Il televisore integra la tecnologia MEMC 4K e supporta HDR10+ per ottimizzare la qualità delle immagini in movimento. Una delle caratteristiche più interessanti è la modalità Game Boost con refresh rate a 120Hz tramite HDMI, ideale per il gaming su console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Dal punto di vista del design, il modello presenta una finitura metallica elegante con cornici ultra-sottili che conferiscono un aspetto moderno e raffinato. Il sistema operativo Fire OS8 offre accesso diretto a tutte le principali piattaforme di streaming, mentre l’integrazione con Alexa permette il controllo vocale del dispositivo.

Le specifiche tecniche includono:

2GB di RAM e 32GB di storage interno

e Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2 per la ricezione di tutti i segnali broadcast

per la ricezione di tutti i segnali broadcast Audio Dolby Atmos per un’esperienza sonora coinvolgente

per un’esperienza sonora coinvolgente Compatibilità Apple AirPlay per lo streaming da dispositivi iOS

per lo streaming da dispositivi iOS Supporto per tutti i principali formati video e audio

Offerta Prime Day: 599€ invece di 999€

L’offerta Prime Day porta Xiaomi TV F Pro 75 a 599€, con un risparmio di 400€ rispetto al prezzo di lancio di 999€. Considerando che il televisore solitamente viene venduto a 799€, lo sconto attuale rappresenta un risparmio aggiuntivo di 200€ anche rispetto al prezzo di mercato abituale.

La promozione è riservata ai membri Amazon Prime e include la spedizione gratuita con consegna rapida. Il televisore è disponibile con garanzia italiana di 2 anni e supporto tecnico dedicato.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte durante il periodo Prime Day, con disponibilità immediata per la spedizione.

A questo prezzo, Xiaomi TV F Pro 75 si posiziona come una delle migliori opzioni nella fascia dei televisori da 75 pollici, offrendo tecnologie avanzate tipicamente riservate a modelli di fascia superiore.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e al canale ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su ogni tipo di prodotto.