Sono partite le offerte del Prime Day 2025 di Amazon. Anche per quest’edizione dell’evento, sono disponibili tantissimi sconti su quasi tutto il catalogo di prodotti. Di seguito andremo ad analizzare quali sono le migliori offerte in corso in questo momento su Amazon per chi è alla ricerca di uno smartwatch o uno sportwatch, andando a considerare anche gli Apple Watch. Ecco le promo in corso per il Prime Day.

I migliori smartwatch da prendere al Prime Day 2025 di Amazon

Le opzioni da considerare sono tante: su Amazon, infatti, sono disponibili numerosi wearable da comprare a prezzo ridotto, scegliendo tra smartwatch, sportwatch e anche smartband che, grazie a un display sempre più grande e a varie funzioni avanzate (alcune hanno anche il GPS), possono rappresentare delle validissime alternative low cost a uno smartwatch.

Tutte le offerte selezionate sono disponibili di seguito e sono accessibili agli utenti Prime (è sempre possibile attivare la prova gratuita, senza vincoli, per sfruttare lo sconto). Il Prime Day termina il prossimo 11 luglio ma è probabile che gli sconti più vantaggiosi terminino prima in quanto le scorte dei prodotti sono limitate.

Ricordiamo, inoltre, che per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.

Smartwatch e sportwatch in offerta

Ecco quali sono le migliori offerte del Prime Day per chi è alla ricerca di smartwatch e sportwatch in occasione del Prime Day:

Gli Apple Watch in offerta

Di seguito, invece, trovate le offerte in corso per gli Apple Watch: