Trovare un power bank da 20.000mAh e 65W di potenza in grado di caricare anche un laptop è già difficile, ma trovarlo a un prezzo così basso è un evento raro. INIU, uno dei marchi più affidabili e apprezzati nel settore della ricarica, rende possibile l’impossibile con un’offerta senza precedenti sul suo modello BI-B62. Grazie a un doppio sconto che include un codice coupon esclusivo, il prezzo di questo accessorio indispensabile crolla a una cifra mai vista prima, rendendolo un acquisto quasi obbligato per chiunque necessiti di energia affidabile e veloce in mobilità, sia per lavoro che per svago. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto che si certifica tra i migliori del settore e i termini di una promozione Amazon che si preannuncia di breve durata.

PowerBank INIU: potenza da 65W e alta capacità in un design compatto

Il power bank INIU BI-B62 non è un semplice caricatore portatile, ma una vera e propria stazione di energia tascabile. INIU si è affermata come una garanzia di qualità e questo modello ne è la prova, combinando specifiche di alto livello con un design curato e funzionale. La caratteristica principale è senza dubbio la potenza di uscita di 65W sulla porta USB-C, sufficiente per alimentare e ricaricare rapidamente non solo smartphone e tablet, ma anche dispositivi più esigenti come MacBook Pro, Dell XPS e persino Steam Deck. La capiente batteria da 20.000mAh garantisce diverse ricariche complete per la maggior parte degli smartphone e offre un’autonomia extra fondamentale per i notebook durante viaggi o trasferte.

La versatilità è un altro punto di forza, grazie alla presenza di tre porte di uscita:

Una porta USB-C da 65W (Input/Output) per la ricarica ultra-rapida.

(Input/Output) per la ricarica ultra-rapida. Una seconda porta USB-C da 36W per la ricarica veloce di altri dispositivi.

per la ricarica veloce di altri dispositivi. Una porta USB-A tradizionale per la massima compatibilità.

Questa configurazione permette di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Il pratico display digitale a LED mostra con precisione la percentuale di carica residua, eliminando ogni incertezza. Nonostante la grande capacità, le dimensioni rimangono contenute (15.0 x 7.4 x 2.9 cm), rendendolo facile da trasportare.

Un prezzo mai visto: i dettagli dell’offerta su Amazon

L’offerta attualmente disponibile su Amazon per l’INIU Power Bank BI-B62 è semplicemente eccezionale. Il prezzo di listino di 56,99€ scende già a 45,99€ grazie a uno sconto iniziale. Tuttavia, il vero affare si concretizza applicando il codice coupon IFQNKK66 direttamente nella pagina del prodotto o al momento del checkout. Questo codice garantisce un ulteriore sconto del 45%, portando il prezzo finale a crollare a soli 25,29€. Si tratta di un risparmio complessivo di oltre il 55% sul prezzo originale, un’occasione più unica che rara per un prodotto con queste specifiche. La promozione è valida per la colorazione nera e, come spesso accade con codici sconto così aggressivi, è soggetta a una durata limitata e all’esaurimento delle scorte disponibili.

