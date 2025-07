Trovare un robot aspirapolvere con navigazione LiDAR e una buona potenza di aspirazione sotto la soglia psicologica dei 100€ è un’impresa quasi impossibile. Eppure, oggi questa regola viene infranta da un’offerta imperdibile su Amazon. Lo Xiaomi T12 Robot Aspirapolvere Intelligente, un dispositivo Xiaomi che unisce tecnologia avanzata e un prezzo aggressivo, crolla al suo minimo storico di 99,90€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi desidera automatizzare le pulizie domestiche senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Xiaomi T12: navigazione Lidar e 3500 Pa di potenza

Il vero punto di forza dello Xiaomi T12 è senza dubbio il suo sistema di navigazione laser LiDAR. Questa tecnologia, solitamente riservata a modelli di fascia superiore, permette al robot di mappare con precisione millimetrica l’intera abitazione, creare percorsi di pulizia ottimizzati ed evitare ostacoli con efficacia, riducendo al minimo urti e zone non coperte. La potenza di aspirazione da 3500 Pa garantisce una pulizia profonda su qualsiasi superficie, dalla polvere più fine ai detriti più consistenti come peli di animali e capelli.

Le prestazioni di questo robot non si fermano qui. Lo Xiaomi T12 integra diverse funzionalità smart che ne migliorano l’efficienza e la comodità d’uso:

Modalità di pulizia intelligenti : Grazie ai suoi sensori, il robot adotta percorsi a zigzag per una copertura completa delle stanze e percorsi a forma di Y per simulare un lavaggio manuale, garantendo una pulizia più accurata dei pavimenti.

: Grazie ai suoi sensori, il robot adotta percorsi a zigzag per una copertura completa delle stanze e percorsi a forma di Y per simulare un lavaggio manuale, garantendo una pulizia più accurata dei pavimenti. Autonomia estesa : La batteria da 3200 mAh offre fino a 130 minuti di pulizia con una singola carica, un valore più che sufficiente per coprire appartamenti di medie e grandi dimensioni.

: La batteria da offre fino a di pulizia con una singola carica, un valore più che sufficiente per coprire appartamenti di medie e grandi dimensioni. Controllo tramite App : Tramite l’applicazione dedicata è possibile gestire completamente il robot da remoto, programmando gli orari di pulizia, selezionando le aree specifiche da pulire o escludere e monitorando in tempo reale lo stato del dispositivo.

: Tramite l’applicazione dedicata è possibile gestire completamente il robot da remoto, programmando gli orari di pulizia, selezionando le aree specifiche da pulire o escludere e monitorando in tempo reale lo stato del dispositivo. Riconoscimento dei tappeti: Una funzione intelligente che permette al robot di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando rileva un tappeto, assicurando una pulizia più profonda delle fibre.

Un’offerta da non perdere su Amazon

Lo Xiaomi T12 Robot Aspirapolvere Intelligente è attualmente disponibile in promozione su Amazon a un prezzo senza precedenti. Il prezzo di listino di 169,99€ scende a soli 99,90€, con un risparmio netto di ben 70,09€. Si tratta di uno sconto del 41%, che posiziona questo robot aspirapolvere in una fascia di prezzo estremamente competitiva, rendendolo un vero e proprio affare. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte e include la spedizione gestita da Amazon, garanzia di rapidità e affidabilità nella consegna. Non sono segnalati coupon aggiuntivi da applicare, il prezzo è già scontato direttamente nella pagina del prodotto.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.