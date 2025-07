Tiscali, operatore parte del Gruppo Tesselis, ha ufficialmente avviato un piano di dismissione graduale delle linee ADSL attive sul territorio italiano, con l’obbiettivo di completare lo spegnimento entro la fine del 2025; a partire dal 1° luglio infatti, l’operatore ha cominciato a informare i clienti coinvolti tramite una prima comunicazione via email, che spiega i dettagli del passaggio verso tecnologie più moderne e performanti.

Una scelta che, se da un lato segna la fine di un’era per la connettività domestica su rete rame, dall’altro lato offre agli utenti l’opportunità di approdare a connessioni più veloci e affidabili, come FTTC e Fibra FTTH, laddove disponibili.

Tiscali sta per dismettere le linee ADSL

La campagna informativa si inserisce in un percorso che Tiscali aveva già iniziato a pianificare nel 2021, quando era stata annunciata una modifica delle condizioni contrattuali per favorire il passaggio alla fibra ottica; questa modifica tuttavia, era poi stata sospesa, ma adesso il piano di spegnimento è entrato nel vivo.

Dal 1° luglio 2025 i clienti ADSL Tiscali hanno ricevuto una email che chiarisce la strategia dell’operatore:

Gentile Cliente, Tiscali si impegna costantemente a offrire ai propri Clienti il miglior servizio disponibile. Per questo motivo stiamo progressivamente dismettendo il servizio di connessione ADSL – tecnologia attualmente attiva presso la tua abitazione e ormai superata da più evoluti standard di connettività – per offrire ai nostri clienti il passaggio gratuito verso tecnologie più performanti di connessione internet. Abbiamo una grande novità per te: presso il tuo indirizzo è disponibile una nuova offerta Tiscali con una tecnologia più veloce e stabile. E c’è di più: il passaggio alla nuova offerta per te è GRATIS. Nei prossimi giorni un nostro operatore ti contatterà dal numero +39 130 per presentarti la soluzione pensata per te. Perché passare alla nuova offerta Tiscali? Perfomance e velocità incredibili Naviga, guarda video in streaming, gioca online e lavora con una connessione più affidabile e stabile, per vivere l’esperienza online a un livello superiore. La nuova connessione è estremamente più veloce rispetto alla tua connessione ADSL. Zero costi di passaggio Non dovrai pagare nulla per il passaggio alla nuova tecnologia: è completamente gratuito e senza costi nascosti o aggiuntivi Promo esclusiva E in più per te che sei già nostro cliente, abbiamo riservato una promo speciale super vantaggiosa COSA FARE PER PASSARE SUBITO ALLA NUOVA OFFERTA? Per prenotare il passaggio gratuito alla nuova offerta puoi: Chiamare il 130 attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30 Cliccare qui per essere ricontattato da un nostro operatore Non perdere questa opportunità: con Tiscali vivi un’esperienza di navigazione ai massimi livelli. Servizio Clienti Tiscali

Nel testo, Tiscali sottolinea che la migrazione alla nuova offerta non comporterà alcun costo aggiuntivo e sarà accompagnata da una promozione riservata ai clienti già attivi, in pratica, per ci è raggiunto da FTTC o FTTH il passaggio sarà gratuito e con un canone non superiore a quello attuale.

Il processo prevede diverse fasi:

primo contatto via email per informare il cliente sulla volontà di dismettere la linea ADSL e proporre un’offerta di migrazione

contatto telefonico da un operatore Tiscali per illustrare nel dettaglio la nuova offerta e finalizzare il passaggio

eventuale invio di una comunicazione formale (raccomandata o T-Notice) che riporterà la data ufficiale di spegnimento della linea ADSL

In caso di copertura FTTC o Fibra FTTH l’utente potrà prenotare subito il passaggio gratuito contattando il servizio clienti al numero 130 o richiedendo di essere ricontattato attraverso l’apposito link presente nella comunicazione.

Tiscali specifica che, per ogni singolo cliente, l’offerta verrà personalizzata in base alla tecnologia effettivamente disponibile presso l’indirizzo di fornitura: quindi chi non risulta coperto da fibra ottica riceverà proposte di migrazione verso FWA o altre soluzioni alternative, mentre chi è escluso da qualsiasi tecnologia migliorativa riceverà solamente la comunicazione formale di cessazione del servizio.

La decisione dell’operatore si colloca in un più ampio contesto di ammodernamento delle infrastrutture di rete italiane, con la progressiva sostituzione delle dorsali in rame con le tecnologie interamente in fibra ottica. Non si tratta di un fenomeno isolato, anche altri operatori nazionali hanno già intrapreso percorsi analoghi, spinti dalle direttive europee e dal piano di digitalizzazione che mira a garantire prestazioni di connettività adeguate agli standard attuali.

La progressiva chiusura delle linee ADSL segna un passaggio storico per Tiscali e per la connettività domestica italiana, gli utenti dovranno pazientare ancora qualche tempo per ricevere tutte le informazioni dettagliate sulle offerte specifiche, ma potranno beneficiare della sostituzione di una tecnologia ormai obsoleta con soluzioni che garantiscono performance di navigazione adeguate alle esigenze attuali.