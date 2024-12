Oggi EOLO ha annunciato che alcune delle sue offerte subiranno un aumento del prezzo. Citando il Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, l’Allegato B della delibera AGCOM 307/23/CONS e le Condizioni Generali di Contratto, l’azienda spiega che la decisione è motivata dal crescente utilizzo della rete e dalla necessità di modernizzare e sviluppare ulteriormente l’infrastruttura tecnologica, oltre che dalle attuali condizioni di mercato che incidono sui costi e sull’equilibrio economico dei servizi forniti.

EOLO rincara il prezzo di alcune offerte per alcuni clienti

Alcuni clienti subiranno un aumento di prezzo pari a 2,99 euro al mese (oltre IVA per i servizi destinati ai possessori di partita iva).

EOLO fa sapere che a partire da oggi, 2 dicembre 2024, i clienti interessati saranno informati, mediante comunicazione nella propria fattura e secondo le rispettive cadenze temporali di fatturazione, della modifica del prezzo che avverrà in ogni caso non prima di 60 giorni dopo tale comunicazione e in ogni caso con decorrenza dalla prima fattura utile successiva a quella in cui è stata resa la comunicazione.

Per tutti i clienti coinvolti la variazione del prezzo decorrerà dal 2 febbraio 2025 per i primi clienti che riceveranno la comunicazione in fattura a partire dal 2 dicembre 2024 e con decorrenza progressiva a partire dai giorni successivi in base all’ordinario ciclo di fatturazione dei restanti clienti interessati.

L’azienda specifica che i clienti che usufruiscono di particolari promozioni, con il canone del servizio base bloccato per un determinato periodo, non saranno interessati dalla variazione durante il periodo promozionale.

Come previsto in questi casi, il cliente ha facoltà richiedere il recesso dal contratto o di passare ad altro operatore, senza penali né costi di disattivazione entro il termine di 60 giorni successivi alla data della comunicazione in fattura della variazione contrattuale.

Le modalità per il recesso sono tramite numero di telefono, richiesta di supporto dalla propria Area Cliente, inviando una PEC, inviando tramite raccomandata A/R il modulo scaricabile compilato, oppure recandosi in un punto vendita EOLO.

Se il cliente non eserciterà il diritto di recesso entro il termine indicato le nuove condizioni contrattuali saranno considerate accettate, mentre per chi intende passare ad altro operatore EOLO ricorda che dovrà informare l’operatore scelto di volerlo fare in ragione della comunicazione di modifica contrattuale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il comunicato dell’azienda visitando questa pagina.