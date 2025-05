Il 2025 di TIM è stato costellato da un susseguirsi di rimodulazioni varie: se da giugno aumenteranno i prezzi di TIMVISION e già da maggio ci sono stati rialzi per alcune offerte di rete fissa, una parte di quest’ultimo gruppo di clienti TIM dovrà fare i conti con altri rincari appena annunciati dall’operatore.

Nella fattispecie, le nuove rimodulazioni — annunciate come di consueto con una comunicazione nella sezione apposita del sito ufficiale di TIM — riguardano le condizioni economiche di alcuni prodotti a noleggio e più precisamente i telefoni fissi: l’operatore fa sapere che a partire dal 1° luglio 2025, “il canone mensile relativo al noleggio dei telefoni aumenterà di 1,50€ IVA inclusa”. L’aumento in questione viene giustificato da TIM con delle generiche “esigenze economiche dovute alle necessità di continuare ad investire sulla qualità dei servizi e su soluzioni tecnologiche innovative”.

I clienti interessati dall’aumento potranno effettuare le verifiche del caso dall’app MyTIM, chiamando il numero gratuito 187 e leggendo alla voce “Dettaglio dei Costi” della fattura TIM. Ad ogni modo, è importante precisare che esistono un paio di eccezioni importanti: in primo luogo, l’aumento del costo del noleggio non toccherà i prodotti concessi in comodato d’uso gratuito; secondariamente, eventuali promozioni in essere relative al canone di noleggio dei prodotti interessati verranno mantenute attive fino alla scadenza prevista dal contratto.

Ove non si intenda accettare l’aumento del costo mensile di cui sopra, non manca la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi e penali — ai sensi dell’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni elettroniche — nelle modalità indicate da TIM, entro il termine ultimo del 31 luglio 2025. In particolare, per esercitare il diritto di recesso si potrà:

Chiamare il Servizio Clienti 187

Fare apposita richiesta dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione)

Recarsi in un negozio TIM.

Il cliente sarà poi tenuto a restituire i telefoni a noleggio — inviandoli a TIM S.p.A. c/o SDA Reverse Interporto di Bologna – DC24 SAN GIORGIO DI PIANO 40016 BO, secondo quanto previsto nelle “Condizioni Generali di Noleggio Prodotti” — entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso.

In caso di recesso dal contratto di noleggio, il contratto relativo alla linea fissa TIM rimarrà attivo alle condizioni contrattuali sottoscritte.