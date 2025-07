Le cuffie Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore raggiungono un prezzo particolarmente interessante su Amazon: 151,99€ invece di 199€, con un risparmio di 47€ che rappresenta uno sconto del 24%. Si tratta di un’opportunità da non perdere per chi cerca auricolari wireless di alta qualità con le tecnologie più avanzate di Apple.

Apple AirPods 4 con ANC: chip H2 e audio di nuova generazione

Apple AirPods 4 rappresentano l’evoluzione degli auricolari wireless più popolari al mondo, equipaggiati con il potente chip H2 che garantisce un significativo miglioramento nelle prestazioni audio e nelle chiamate rispetto ai modelli precedenti. Questa versione con cancellazione attiva del rumore offre un’esperienza d’ascolto completamente immersiva, bloccando efficacemente i rumori esterni indesiderati.

Le specifiche tecniche includono:

Chip H2 : processore dedicato per audio di alta qualità e prestazioni ottimizzate

: processore dedicato per audio di alta qualità e prestazioni ottimizzate Bluetooth 5.3 : connettività wireless stabile e efficiente con latenza ridotta

: connettività wireless stabile e efficiente con latenza ridotta Certificazione IP54 : resistenza a polvere, sudore e acqua per utilizzo durante sport e attività all’aperto

: resistenza a polvere, sudore e acqua per utilizzo durante sport e attività all’aperto Audio adattivo : regolazione automatica delle impostazioni audio in base all’ambiente circostante

: regolazione automatica delle impostazioni audio in base all’ambiente circostante Modalità Trasparenza : possibilità di sentire i suoni ambientali quando necessario

: possibilità di sentire i suoni ambientali quando necessario Audio spaziale personalizzato: esperienza sonora tridimensionale adattata al profilo dell’utente

La custodia di ricarica USB-C supporta anche la ricarica wireless, offrendo massima flessibilità nell’utilizzo quotidiano. Il design ergonomico garantisce comfort prolungato, mentre l’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple assicura un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Offerta Amazon: 151,99€ invece di 199€

Amazon propone Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore al prezzo di 151,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino di 199€. Il risparmio di 47€ rende questi auricolari premium molto più accessibili, posizionandoli in una fascia di prezzo competitiva per la qualità offerta.

L’offerta include:

Spedizione gratuita per tutti gli ordini

per tutti gli ordini Garanzia ufficiale Apple di 24 mesi

di 24 mesi Custodia di ricarica USB-C con supporto ricarica wireless

con supporto ricarica wireless Disponibilità immediata con consegna rapida

La promozione è disponibile per il modello bianco e rappresenta un’occasione particolarmente vantaggiosa considerando che si tratta di auricolari lanciati nel settembre 2024. La combinazione di tecnologie avanzate come il chip H2, la cancellazione attiva del rumore e l’audio adattivo a questo prezzo scontato li rende un acquisto consigliato per chi desidera la qualità Apple senza compromessi.

