Apple iPad Air 11″ con chip M3 scende a 601,99€ invece di 719€ su Amazon, con uno sconto di oltre 117€ che rappresenta un risparmio del 16% e soprattutto un nuovo minimo storico. Il tablet di settima generazione della casa di Cupertino, lanciato lo scorso marzo, dimostra come prestazioni professionali e portabilità possano coesistere in un dispositivo dal prezzo sempre più accessibile. Con 8GB di RAM, 128GB di storage e il potente processore M3, questo iPad Air si posiziona come soluzione ideale per chi cerca un tablet versatile senza compromessi sulle performance.

Specifiche tecniche e prestazioni dell’iPad Air con M3

Apple iPad Air 11″ con chip M3 porta in dote specifiche tecniche di alto livello che lo rendono competitivo anche con dispositivi più costosi. Il processore M3 rappresenta il cuore pulsante del tablet, con un’architettura octa-core che combina 4 core ad alte prestazioni e 4 core ad efficienza energetica, affiancati da una GPU a 9 core capace di gestire applicazioni graficamente intensive e multitasking avanzato.

Il display Liquid Retina da 11 pollici offre una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, supportando la tecnologia True Tone e lo spazio colore P3 per una resa cromatica professionale. La dotazione fotografica comprende fotocamere da 12MP sia frontale che posteriore, ottimizzate per videochiamate di qualità e cattura di contenuti multimediali.

La connettività è garantita dal Wi-Fi 6E, che assicura velocità di trasferimento elevate e stabilità della connessione anche in ambienti congestionati. Il sistema di autenticazione Touch ID integrato nel tasto di accensione offre sicurezza e praticità d’uso, mentre la batteria garantisce un’autonomia di un giorno intero anche con utilizzo intensivo.

Offerta Amazon: risparmio di 117€

L’offerta Amazon propone Apple iPad Air 11″ con chip M3 nella configurazione da 128GB al prezzo di 601,99€, con un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino di 719€. Lo sconto del 16% equivale a 117,01€ di risparmio, rendendo questo tablet una proposta interessante per chi cerca prestazioni elevate senza raggiungere la fascia di prezzo dei modelli Pro.

La versione in offerta è quella colorazione Galassia, disponibile con spedizione gratuita per tutti gli utenti. Il modello include 8GB di RAM su tutte le configurazioni di storage, garantendo fluidità nel multitasking e nelle applicazioni più esigenti. Amazon offre inoltre la possibilità di pagamento rateale e la garanzia standard Apple di un anno.

L’offerta è attiva fino ad esaurimento scorte e rappresenta una delle migliori opportunità per acquistare il tablet Apple di ultima generazione a un prezzo competitivo rispetto ai principali concorrenti della stessa fascia.

