Quando si parla di console portatili, pochi brand riescono a catturare l’attenzione come OneXPlayer. L’azienda, famosa per essere stata protagonista del settore degli handheld prima ancora del boom dello Steam Deck, torna ora a far parlare di sé con un prodotto a dir poco innovativo: OneXSugar Sugar 1.

Il nuovo dispositivo è stato finalmente mostrato in un video demo dal vivo, rivelando in modo concreto ciò che finora era rimasto confinato in teaser e render. Ebbene, OneXSugar sembra pronta a ridefinire la categoria con un design modulare a dir poco rivoluzionario. Scopriamola insieme.

Un design trasformista che omaggia Nintendo: ecco OneXSugar Sugar 1

Il concept alla base di OneXSugar è tanto semplice quanto ambizioso: creare un handheld Android capace di ricreare la magia di due console iconiche di Nintendo, la Switch e il 3DS in un solo dispositivo.

La realizzazione di questa idea è un design a doppio schermo che, grazie a sofisticati meccanismi rotanti e pieghevoli, consente di passare da una modalità simile alla Switch, cioè con schermo singolo e controlli laterali, a una configurazione in stile 3DS, completa di display superiore e inferiore.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, il display principale misura 6,01 pollici, mentre quello secondario (che può essere ruotato e inclinato) è da 3,92 pollici. Non è ancora nota la tecnologia del pannello, se OLED o LCD, né la frequenza di aggiornamento o la risoluzione dello stesso.

Peraltro, come dimostrato dagli hands-on di seguito, sarà anche possibile utilizzare il display secondario da solo se si preferisce un’esperienza più compatta. Questa versatilità, tra uno schermo grande, uno piccolo o una configurazione a doppio schermo, è ciò che lo rende davvero innovativo.

A spingere il OneXSugar Sugar 1 troviamo lo Snapdragon G3 Gen 3; al suo interno, un processore Kyro a 8 core e una GPU Adreno A32 con supporto al ray tracing.

Secondo Qualcomm, il nuovo G3 Gen 3 offre un incremento di prestazioni del 30% rispetto al predecessore, il G3x Gen 2, insieme a nuove tecnologie come Lumen di Unreal Engine, che introduce illuminazione globale dinamica e riflessi realistici.

La piattaforma integra inoltre Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 grazie al modulo FastConnect 7800.

A completare l’hardware menzioniamo il D-pad removibile, che consente di configurare la pulsantiera in stile Nintendo Switch, con pulsanti frontali sulla sinistra, e gli anelli RGB intorno agli stick analogici.

Un tributo, non dichiarato, al “Nintendo XDS”

Gli appassionati del mondo delle console probabilmente ricorderanno il concept “Nintendo XDS”, che fece il giro del web nel 2015 durante l’E3. In quel periodo venne diffuso un video che immaginava un dispositivo simile a una PSP Go, con uno schermo che si poteva ribaltare e controlli laterali.

OneXSugar riprende quello spirito e in un certo senso, ne raccoglie l’eredità rappresentando tutto ciò che molti fan Nintendo avrebbero voluto vedere in quel periodo.

Va chiarito che, nonostante la somiglianza estetica con i portatili Windows di OneXPlayer, OneXSugar nasce come dispositivo Android. Non è pensato per eseguire giochi PC nativi o per sostituire uno Steam Deck.

Tuttavia, il mondo dell’emulazione è un discorso a parte che, con la sua flessibilità estrema e confine sottile tra ciò che è legale o meno, unito con la potenza del G3 Gen 3 e la versatilità di Android, rende questa piattaforma ideale per far girare emulatori di praticamente qualsiasi console e non solo le stesse console Nintendo a cui si ispira.

Dal punto di vista estetico, OneXSugar è un mix di linee minimal e approccio utilitaristico. Da alcune angolazioni, il corpo principale ricorda quasi l’impugnatura di una mirrorless. La parte inferiore presenta una leggera curvatura ergonomica, mentre nella parte superiore spicca il meccanismo per ribaltare il secondo schermo.

Este aqui me balançou! Imagine um Nintendo Switch + 3DS em apenas um console portátil. Esse é o ONEXSUGAR, o primeiro portátil Android com duas telas totalmente transformável e equipado com Snapdragon G3 Gen 3. pic.twitter.com/EbM5NhqfVj — Senhor Linguica (@SenhorLinguica) June 28, 2025

Disponibilità e crowdfunding: tutto ancora in divenire

OneXSugar è approdata di recente su Indiegogo, dove è possibile iscriversi per ricevere aggiornamenti sul lancio.

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sul prezzo né sulle date di spedizione. L’unica informazione certa è la possibilità di registrarsi con la mail sul sito ufficiale per essere avvisati alla partenza ufficiale della campagna.

Secondo alcune indiscrezioni, la raccolta fondi dovrebbe cominciare già dal prossimo mese, ma non esiste ancora alcuna conferma ufficiale.

In generale, ciò che colpisce di OneXSugar è la creatività e l’ambizione del progetto nell’offrire un’esperienza ibrida e modulare, in grado di far leva su un’estetica retrò e un hardware moderno.

Mentre si aspettano dettagli ufficiali su prezzo, disponibilità e specifiche definitive, il progetto continua a incuriosire e a stimolare discussioni tra appassionati, addetti ai lavori e collezionisti per quella che, almeno sulla carta e nelle prove video, sembra volersi posizionare come una delle console che vuole ridefinire le frontiere della categoria.