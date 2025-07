Octopus Energy, il fornitore che punta tutto sul 100% rinnovabile, torna a far parlare di sé con importanti novità. Oltre a nuove tariffe in vigore da oggi, anche con prezzo bloccato per 12 mesi, è stato rinnovato anche il sito aggiungendo la possibilità di monitorare i consumi permettendo così di avere sempre il polso della situazione ed eventualmente limitarli.

Una dashboard per monitorare i consumi

Se siete clienti Octopus, da oggi potete accedere a un pannello di controllo semplice e intuitivo per visualizzare i vostri dati di consumo di elettricità su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Come fare? È semplice: potete trovarla nella sezione “Consumi” della vostra area personale sul sito, oppure direttamente dall’app ufficiale — in questo caso, basterà accedere alla sezione “Utenze”.

Questa funzione vi permette di avere una consapevolezza molto maggiore delle vostre abitudini energetiche, aiutandovi a identificare sprechi e a ottimizzare le spese. Ma non è tutto. Octopus ha annunciato che sta già lavorando per integrare anche i dati relativi ai consumi del gas. Inoltre, nell’area personale è ora disponibile anche la cronologia dei pagamenti, un altro strumento utile per una gestione trasparente e senza sorprese delle vostre finanze domestiche.

Nuove tariffe luce e gas: facciamo chiarezza

Passiamo ora al cuore dell’offerta commerciale, che si rinnova con proposte ancora più competitive, mantenendo sempre la promessa di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

Per chi di voi ama la stabilità e non vuole sorprese in bolletta, soprattutto considerando il periodo complicato a livello geopolitico, Octopus ha aggiornato la sua offerta Fissa 12M. Il prezzo della materia prima per la luce è ora bloccato a 0,1221 €/kWh, mentre per il gas è di 0,435 €/Smc. A questi si aggiunge un costo di commercializzazione di 84 € all’anno, estremamente conveniente rispetto alla media del settore di circa 120€ all’anno.

Se invece preferite un’offerta che segue l’andamento del mercato, la proposta Flex è quella che fa per voi. La tariffa per l’energia elettrica è indicizzata al PUN (Prezzo Unico Nazionale) con l’aggiunta di un piccolo spread di 0,011 €/kWh. La tariffa per il gas, invece, si basa sull’indice PSV (il punto di scambio virtuale del mercato italiano) con l’aggiunta di uno spread di 0,08 €/Smc.

Ovviamente resta la possibili di passare ad una eventuale tariffa più conveniente in qualsiasi momento chiedendo il passaggio direttamente all’assistenza Octopus Energy che vi ricordiamo essere tempestiva e disponibile anche su WhatsApp, come raccontato nella nostra recensione di Octopus Energy.