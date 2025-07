Apple Mac mini M4 Pro raggiunge un prezzo davvero interessante su Amazon, scendendo a 1.499€ rispetto ai 1.729€ di listino. Questo sconto di 230€ rappresenta un’opportunità concreta per chi cerca un desktop compatto dalle prestazioni professionali. Il chip M4 Pro con CPU 12-core e GPU 16-core, abbinato a 24GB di memoria unificata e 512GB di SSD, offre una configurazione equilibrata per creativi e professionisti. La combinazione di potenza di calcolo e dimensioni ridotte rende questo Mac mini particolarmente appetibile al prezzo attuale.

Specifiche tecniche del Mac Mini M4 Pro

Il cuore pulsante di questo Mac mini è il chip M4 Pro di Apple, una soluzione che integra CPU 12-core e GPU 16-core per gestire carichi di lavoro intensivi. La memoria unificata da 24GB garantisce fluidità nel multitasking e nell’editing video, mentre l’SSD da 512GB assicura velocità di accesso ai dati e avvii rapidi del sistema.

Le porte di connettività includono multiple USB-C/Thunderbolt 4, HDMI e USB-A, permettendo di collegare monitor esterni, dispositivi di archiviazione e periferiche professionali. La Gigabit Ethernet integrata offre connessioni cablate stabili, mentre Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 completano il quadro delle connessioni wireless.

Il sistema operativo macOS è ottimizzato specificamente per il chip M4 Pro, garantendo:

Efficienza energetica superiore rispetto ai processori tradizionali

Compatibilità nativa con app iOS e iPadOS

Integrazione perfetta con l’ecosistema Apple

Supporto per display multipli ad alta risoluzione

Supporto Apple Intelligence

Il design compatto mantiene le dimensioni ridotte tipiche della linea Mac mini, rendendolo ideale per scrivanie piccole o configurazioni dove lo spazio è limitato.

Dettagli dell’offerta Amazon

Amazon propone questo Mac mini M4 Pro a 1.499€ invece di 1.729€, con un risparmio di 230€ pari al 13% di sconto. Il prezzo scontato rende accessibile una configurazione professionale che normalmente richiederebbe un investimento più sostanzioso.

La spedizione gratuita è inclusa per tutti gli ordini, mentre la garanzia Apple di un anno copre eventuali difetti di fabbricazione. Amazon garantisce inoltre il servizio clienti dedicato per qualsiasi problematica post-vendita.

L’offerta riguarda specificatamente il modello con 24GB di memoria unificata e 512GB di SSD, una configurazione intermedia che bilancia prestazioni e capacità di archiviazione. Chi necessita di maggiore storage può sempre aggiungere unità esterne tramite le porte Thunderbolt 4 ad alta velocità.

