Si avvicina sempre di più il nuovo Amazon Prime Day 2025. L’atteso evento, che porterà su Amazon tante offerte esclusive per gli utenti Prime, prenderà il via il prossimo 8 luglio. Nel frattempo, Amazon dà la possibilità di accumulare alcuni buoni sconto da utilizzare (anche da subito) per fare acquisti sullo store.

Oggi vi segnaliamo due nuove iniziative: la prima riguarda la possibilità di ottenere uno sconto di 10 euro sul primo acquisto dall‘app di Amazon mentre la seconda permette agli utenti di provare a vincere un buono sconto di 5 euro, tentando la fortuna. Andiamo a scoprire i dettagli su queste promo che anticipano il Prime Day.

Buoni sconto in regalo su Amazon

Come anticipato in apertura, ci sono due promozioni da sfruttare su Amazon in questo momento. La prima riguarda l’utilizzo dell’app di Amazon. Per chi non ha mai effettuato un acquisto tramite l’app c’è la possibilità di ottenere un buono sconto di 10 euro. Per verificare la disponibilità della promo basta seguire il link qui di sotto:

>> Ottiene 10€ di sconto sul primo acquisto con l’app di Amazon <<

La seconda promo, invece, è accessibile dal link qui di sotto. Gli utenti fortunati potranno ottenere un buono sconto di 5 euro da utilizzare per l’acquisto di prodotti su Amazon, con un ordine minimo di 15 euro. Per ottenere il buono bisogna verificare di essere idonei alla promozione, tramite il link seguente, e poi premere su Applica promozione.

>> Verifica se puoi ottenere 5€ di sconto su Amazon <<