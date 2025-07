Anche se l’edizione 2025 di Amazon Prime Day prenderà il via solamente martedì prossimo, Tineco ha già avviato ieri le promozioni per questo evento, con sconti che superano il 40%. Tra i prodotti in offerta vale la pena di segnalare Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, una lavapavimenti che abbiamo testato qualche mese fa (qui trovate la nostra recensione completa) e che rimane una delle migliori alternative presenti sul mercato.

In occasione del Prime Day 2025 diventa ancora più appetibile grazie a uno straordinario sconto del 40%, che vi permette di risparmiare quasi 300 euro rispetto al prezzo di listino, davvero niente male.

L’offerta di Tineco per il Prime Day

Tineco è ormai uno dei brand più conosciuti e apprezzati quando si parla di lavapavimenti senza fili. Il modello FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è, insieme a FLOOR ONE S9 Artist, uno dei più interessanti del produttore ed è capace di svolgere il lavoro di un tradizionale aspirapolvere e di un mocio in un colpo solo, diventando un aiuto particolarmente apprezzato per le pulizie di casa.

È un prodotto decisamente solido e ben costruito, e lo testimonia anche il peso che si aggira sui 5Kg. Nonostante questo però l’utilizzo è particolarmente semplice, visto che il rullo e le ruote motorizzati permettono di ottenere una grande fluidità, azzerando di fatto la fatica da parte dell’utente. Sulla parte superiore del motore è presente lo schermo circolare con l’indicatore di carica residua, quelli per eventuali inceppamenti, il livello di potenza e l’iconico indicatore circolare, rosso quando sul pavimento viene rilevato molto sporco, azzurro quando il pavimento è pulito.

La caratteristica principale di FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è proprio la capacità di essere reclinato fino a 180º, tanto da trovarsi interamente parallelo rispetto al pavimento. In questo modo è possibile passare sotto mobili, letti, divani, sanitari sospesi, a patto che sia disponibile uno spazio di almeno 13 centimetri. Innovativa è anche la tecnologia DualBlock Anti-Tangle, che grazie a un pettine integrato nella parte frontale della spazzola, intercetta peli e capelli così da prevenire in modo efficace la formazione di grovigli fastidiosi da districare.

Decisamente completa anche la dotazione di serie, visto che oltre alla base di ricarica e alla lavapavimenti troviamo due rulli di ricambio (oltre a quello già montato), un filtro aggiuntivo per il serbatoio dell’acqua sporca, una spazzolina per la manutenzione e ben due flaconi da 500 ml di detergente Tineco. Niente male davvero.

Ottima anche l’autonomia, che si attesta sui 45-50 minuti utilizzando la modalità automatica, che regola la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevata sul pavimento, così da ottimizzare i consumi. Regolando manualmente la potenza, e impostandola sul livello massimo, si raggiungono comunque i 25 minuti circa, anche se è una impostazione che va utilizzata solo per quelle aree dove lo sporco è particolarmente ostinato.

Decisamente capienti i serbatoi, quello dell’acqua pulita è da un litro e quello dell’acqua sporca è da 0,72 litri. Quest’ultimo è sufficiente per pulire senza problemi abitazioni o appartamenti grandi fino a 100 metri quadri senza doverlo vuotare. Al termine della pulizia è sufficiente appoggiare la lavapavimenti sulla base di ricarica e premere l’apposito tasto presente sull’impugnatura per avviare la procedura di lavaggio.

Quest’ultima avviene con acqua calda, facendo ruotare in entrambi i versi il rullo principale così d rimuovere ogni residuo di sporco. Successivamente viene utilizzata aria calda per asciugare il rullo, operazione che viene incredibilmente completata in appena 5 minuti. Il solo svantaggio è che la procedura è rumorosa, quindi è meglio non farla nelle ore serali.

È infine possibile collegare Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra al proprio smartphone, così da controllare lo stato dei consumabili. Molto comoda è anche la presenza dei messaggi vocali, che permettono di ricevere informazioni quando va riempito il serbatoio dell’acqua pulita o vuotato quello dell’acqua sporca.

Durante il Prime Day di Amazon il dispositivo è scontato di ben 280 euro rispetto al prezzo di listino, un’occasione davvero irripetibile visto che parliamo del nuovo minimo storico.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra su Amazon a 419 euro invece di 699 euro. E con il codice TINPRIME25 potete avere un ulteriore 6% di sconto.

