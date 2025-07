Gli auricolari true wireless Nothing Ear con integrazione ChatGPT sono protagonisti di un’ottima offerta su Amazon, dove vengono proposti a soli 89€ rispetto al prezzo di listino di 149€. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi cerca auricolari di qualità con funzionalità all’avanguardia, considerando che sul sito ufficiale costano 149€.

Qualità audio e intelligenza artificiale in un design minimalista

I Nothing Ear rappresentano l’ultima evoluzione degli auricolari del brand londinese, caratterizzati dal design trasparente e minimalista che ha reso celebre il marchio. Questi auricolari si distinguono per l’integrazione di ChatGPT, che permette di interagire con l’assistente AI di OpenAI direttamente attraverso i comandi vocali, aprendo nuove possibilità d’uso quotidiano.

Sul fronte audio, i Nothing Ear offrono una qualità sonora eccellente grazie ai driver da 11mm che garantiscono bassi profondi e dinamici. Supportano l’audio Hi-Res con codec avanzati come LDAC e LHDC, assicurando una riproduzione fedele anche per gli audiofili più esigenti.

La cancellazione attiva del rumore intelligente si adatta automaticamente all’ambiente circostante, mentre i 6 microfoni integrati garantiscono chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi. L’autonomia è un altro punto di forza con fino a 40,5 ore di ascolto combinando la carica degli auricolari e della custodia.

La certificazione IP54 li rende resistenti a polvere e schizzi d’acqua, ideali per l’uso durante l’attività fisica. Pesano appena 4,6 grammi ciascuno, risultando comodi anche per sessioni di ascolto prolungate.

Sconto eccezionale del 40% su Amazon

L’offerta attuale su Amazon porta i Nothing Ear a soli 89€ invece di 149€, con un risparmio netto di 60€ che corrisponde a uno sconto del 40%. Si tratta di un prezzo particolarmente vantaggioso considerando che il prezzo di listino ufficiale è di 149€.

Gli auricolari vengono proposti nella colorazione nera e includono la custodia di ricarica con supporto alla ricarica wireless. La disponibilità è immediata con spedizione rapida per i clienti Prime.

Considerando le caratteristiche tecniche all’avanguardia, l’integrazione con ChatGPT e la qualità costruttiva, questa offerta rappresenta un’opportunità eccellente per chi desidera auricolari premium a un prezzo decisamente più accessibile.

