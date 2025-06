OpenAI ha ufficialmente rilasciato o3-pro, una versione potenziata del modello di ragionamento o3 lanciato a inizio anno, promettendo prestazioni significativamente superiori nei settori chiave della matematica, della programmazione, della scienza e della scrittura assistita. La novità è già disponibile per gli utenti ChatGPT Pro e Team, mentre l’accesso per i clienti Enterprise ed Edu avverrà nel corso della prossima settimana; inoltre, o3-pro è accessibile tramite API a partire dalla giornata di ieri.

o3-pro è il modello più potente di sempre secondo OpenAI

Come già accennato, o3-pro non è un semplice aggiornamento incrementale, ma una vera e propria evoluzione dell’architettura basata sul ragionamento step by step; a differenza dei modelli convenzionali infatti, i cosiddetti modelli di ragionamento sono progettati per affrontare i problemi con un approccio più metodico e strutturato. Questo consente loro di risultare particolarmente efficaci in contesti complessi, come la fisica avanzata, la programmazione di alto livello, la scrittura accademica e il supporto in ambito economico ed educativo.

Stando al chengelog ufficiale, i revisori umani hanno preferito sistematicamente o3-pro rispetto a o3 in ogni categoria testata, citando miglioramenti netti in termini di chiarezza, completezza, accuratezza e facilità d’uso; insomma, una promozione a pieni voti sotto ogni punto di vista.

Per quanto riguarda l’utilizzo tramite API, o3-pro è proposto con un modello di pricing piuttosto netto, 20 dollari per milione di token di input, e 80 dollari per milione di token di output; tanto per rendere l’idea, un milione di token di input equivale a circa 750.000 parole.

Un costo elevato? Forse sì, ma giustificato (almeno sulla carta) da prestazioni da record nei benchmark interni, in particolare o3-pro supera Gemini 2.5 Pro di Google sul benchmark AIME 2024, pensato per valutare le capacità matematiche dei modelli. Non solo, il nuovo strumento di casa OpenAI batte anche Claude 4 Opus di Anthropic nel difficile test GPQA Diamond, che misura le conoscenze scientifiche a livello di dottorato.

Come da tradizione per i modelli di fascia alta, o3-pro integra tutti gli strumenti avanzati già noti agli utenti di ChatGPT Pro, inclusa la capacità di effettuare ricerche in tempo reale sul web, analizzare documenti e file caricati, interpretare immagini e input visivi, scrivere codice utilizzando Python e personalizzare le risposte in base alla memoria utente.

Tuttavia non tutto è ancora perfetto, secondo quanto riferito da OpenAI le chat temporanee sono disabilitate al momento per via di un problema tecnico ancora da risolvere, inoltre o3-pro non è in grado di generare immagini e non supporta ancora Canvas, l’ambiente collaborativo potenziato dall’IA recentemente introdotto.

Infine, una precisazione per chi lavora con tempi stretti, le risposte di o3-pro sono mediamente più lente rispetto a quelle di o1-pro, un piccolo compromesso dovuto alla complessità dei processi di ragionamento adottati.

Con questo rilascio OpenAI alza ulteriormente l’asticella dell’intelligenza artificiale generativa, introducendo un modello che non solo si posiziona al vertice nei principali benchmark del settore, ma promette anche un’esperienza d’uso più solida, strutturata e personalizzabile; restano alcune funzionalità da rifinire e qualche assenza tecnica da colmare, ma è solo questione di tempo.