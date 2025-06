Se siete abbonati ad Amazon Music Unlimited e non avete mai ascoltato un audiolibro, abbiamo una buona notizia per voi: il colosso statunitense ha annunciato nelle scorse ore una nuova interessante promozione.

Gli abbonati al servizio musicale di Amazon in Italia, Spagna, Germania, Giappone e Brasile possono ora ascoltare un audiolibro al mese tratto dalla libreria di Audible, piattaforma che può contare su oltre 350.000 dei più popolari e apprezzati audiolibri al mondo.

L’abbonamento Amazon Music Unlimited diventa più ricco

Grazie all’aggiunta del catalogo Audible, l’offerta di Amazon Music Unlimited diventa decisamente più completa, andando ad abbracciare non soltanto la musica e i podcast ma tutto il settore dell’intrattenimento audio.

E gli utenti potranno anche fare affidamento sull’audio spaziale, funzionalità che consente di godere di un’esperienza decisamente più accattivante.

In pratica, gli abbonati Amazon Music Unlimited (sia piano individuale che familiare) possono ascoltare un audiolibro al mese – di qualsiasi durata – incluso nel proprio abbonamento. Il colosso dello streaming precisa che sarà possibile continuare ad ascoltare un audiolibro anche dopo l’inizio del ciclo di fatturazione successivo (o, in alternativa, se ne potrà selezionare uno nuovo).

Inoltre, coloro che desiderano ascoltare più audiolibri oltre a quello offerto gratuitamente ogni mese, possono sottoscrivere un abbonamento Audible o acquistare i singoli titoli direttamente tramite l’app Audible.

Grande soddisfazione per questo importante potenziamento dell’offerta di Amazon Music Unlimited è stata espressa da Ryan Redington, General Manager di Amazon Music, il quale ha precisato che il colosso statunitense sta inaugurando una nuova era dell’intrattenimento audio per i clienti di tutto il mondo, aggiungendo che “Unire musica, podcast e ora anche audiolibri in un unico servizio offre ai nostri clienti un valore e una convenienza senza precedenti, tutto all’interno di un solo abbonamento”.

Per ulteriori informazioni o per abbonarvi al servizio musicale di Amazon vi rimandiamo al sito ufficiale.