Un po’ in sordina e a poche settimane dal Galaxy Unpacked di luglio, Samsung ha lanciato sul mercato un nuovo paio di cuffie true wireless chiamate Samsung Galaxy Buds core.

Nonostante si tratti di cuffie economiche, queste Galaxy Buds core offrono la cancellazione del rumore e la funzione interprete di Galaxy AI per la traduzione in tempo reale. Purtroppo, per il momento, non sembrano essere in arrivo in Italia.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le Samsung Galaxy Buds core sono ufficiali

Come anticipato in apertura, Samsung ha lanciato sul mercato le nuove cuffie Galaxy Buds core che somigliano molto alle Galaxy Buds FE annunciate lo scorso ottobre ma vengono proposte a un prezzo ancor più contenuto.

Nonostante ciò, queste cuffie in-ear promettono un suono ricco e profondo con bassi potenti grazie a un nuovo driver (del quale non vengono forniti maggiori dettagli), offrono la cancellazione attiva del rumore (ANC) grazie a un sistema da sei microfoni (tre per cuffia) e includono funzioni di intelligenza artificiale della suite Galaxy AI.

Parliamo della funzionalità interprete che, in tempo reale, permette agli utenti di conversare abbattendo le barriere linguistiche senza la necessità di guardare continuamente lo schermo del telefono. Sono disponibili la modalità conversazionale e la modalità d’ascolto.

Come da tradizione per le cuffie della gamma Galaxy Buds, anche le nuove Samsung Galaxy Buds core sono realizzate per interfacciarsi e connettersi facilmente agli altri dispositivi Galaxy e, inoltre, possono essere localizzate attraverso il servizio Samsung Find.

In ultimo, le cuffie integrano una batteria da 65 mAh che, sommata ai 500 mAh della custodia di ricarica, permette di raggiungere le 35 ore di autonomia complessiva senza ANC; si scende a 20 ore con ANC, comunque un ottimo risultato.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Samsung Galaxy Buds core.

Dimensioni e peso (singola cuffia): 19,2 x 17,1 x 22,2 mm | 5,3 grammi

x x | Dimensioni e peso (custodia di ricarica): 50 x 50 x 27,7 mm | 31,2 grammi

x x | Certificazione: IP54

Audio: suono ambientale , ANC (tramite sistema a sei microfoni)

, (tramite sistema a sei microfoni) Connettività: Bluetooth 5.4

Sensori: prossimità , tocco , sensore di Hall

, , Batteria: 65 mAh (singola cuffia), 500 mAh (custodia di ricarica)

(singola cuffia), (custodia di ricarica) Autonomia complessiva: 20 ore (con ANC), 35 ore (senza ANC)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle Samsung Galaxy Buds core

Le nuove Samsung Galaxy Buds core sono già in vendita su alcuni mercati, come quello degli Emirati Arabi Uniti o quello indiano. Le cuffie arrivano in due colorazioni (Black e White) e vengono proposte al prezzo di 189 Dirham (circa 44 euro) in EAU o al prezzo di 4.999 rupie (circa 50 euro) in India.

Non è chiaro se queste cuffie siano pensate solo per alcuni mercati specifici o se, in un prossimo futuro, Samsung deciderà di estenderne la disponibilità ad altri mercati. Considerando le specifiche tecniche rispetto al prezzo, potrebbero potenzialmente configurarsi come proposta molto interessante anche in Italia.