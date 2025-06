Indipendentemente dal settore professionale in cui operate, Microsoft Office rappresenta una suite software di fondamentale importanza, utilizzata quotidianamente da milioni di professionisti, e ampiamente riconosciuta come uno strumento essenziale per l’efficienza lavorativa così come per quella domestica.

Esistono diverse versioni ufficiali di Microsoft Office, tra cui le “versioni permanenti”, identificate dall’anno di rilascio come Office 2016, 2019 e 2021. Queste edizioni sono denominate “permanenti” poiché, una volta attivate, offrono un utilizzo illimitato nel tempo. Le applicazioni classiche incluse in queste licenze perpetue comprendono Word, Excel, PowerPoint e altre applicazioni, installabili su un singolo PC Windows o Mac. Si tratta, in sintesi, di un software acquistabile con un pagamento una tantum.

Attualmente la versione Office 2021 Pro è la più diffusa, pur non essendo la più recente. Se volete acquistarla sullo Store Microsoft ufficiale, il suo prezzo si attesta a 439€, una cifra che può risultare impegnativa per i privati e per le piccole attività. È pero possibile acquistare licenze permanenti di Office a prezzi più vantaggiosi tramite rivenditori autorizzati che propongono offerte speciali, come la “Mid-Year Crazy Sale” di Godeal24.

Parliamo di un’opportunità eccezionale per aggiornare la propria suite Office: ad esempio, è possibile acquistare una licenza di Microsoft Office 2021 Pro a soli 35,24€. Grazie ai suoi numerosi programmi, questa suite consente di creare presentazioni coinvolgenti, redigere curriculum vitae, creare e modificare documenti, gestire database, prendere appunti e facilitare la comunicazione con i colleghi.

Per ampliare le proprie opzioni di produttività, sono disponibili anche Office 2016 Pro a 15,29€ e Office 2019 Pro a 25,29€, entrambi dotati di funzionalità di livello professionale. E la promozione include anche diverse versioni di Windows 10 e Windows 11, bundle e pacchetti multilicenza, con promozioni limitate. Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne subito prima che le offerte di Godeal24 si esauriscano.

Mid Year Crazy Sale

Godeal24 si conferma come la soluzione ideale per chi desidera aggiornare il proprio software senza gravare eccessivamente sul portafoglio. Lo store online offre infatti prezzi imbattibili su licenze Microsoft originali, garantendo un risparmio significativo, a una frazione del costo originale.

Un altro vantaggio considerevole è la consegna digitale immediata di tutti gli ordini, eliminando qualsiasi tempo di attesa. Inoltre, Godeal24 si distingue per il suo supporto clienti professionale, disponibile 24 ore su 24 a questo indirizzo email, pronto ad assistere per qualsiasi quesito o problematica relativa all’acquisto o all’attivazione. Il loro team dedicato assicura un’esperienza di acquisto fluida, fornendo risposte rapide e risolvendo efficientemente ogni problema.

Informazione Pubblicitaria