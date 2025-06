ASUS ROG Ally a 399€ invece di 641,75€ rappresenta un’opportunità eccezionale per entrare nel mondo del gaming portatile di alto livello. Questa console da gaming Asus basata su Windows 11 scende al suo minimo storico con uno sconto del 38%, permettendo un risparmio di oltre 240€ su Amazon. Con il potente processore AMD Ryzen Z1, 16GB di RAM e un display Full HD da 7 pollici a 120Hz, ROG Ally dimostra che non servono compromessi per avere prestazioni PC in formato portatile.

Specifiche tecniche di ROG Ally: potenza PC in formato tascabile

ASUS ROG Ally integra il processore AMD Ryzen Z1 con architettura Zen4 a 4nm, dotato di 6 core e 12 thread con frequenza boost fino a 4.90 GHz. La GPU integrata AMD Radeon Graphics con architettura RDNA 3 garantisce prestazioni grafiche solide per il gaming in mobilità, supportando tecnologie di upscaling come FidelityFX Super Resolution per ottimizzare framerate e qualità visiva.

Il sistema di memoria comprende 16GB di RAM LPDDR5-6400 che assicura fluidità multitasking, mentre l’SSD PCIe 4.0 da 512GB offre tempi di caricamento rapidissimi. Lo slot microSD UHS-II permette espansioni fino a raggiungere prestazioni quasi identiche all’SSD interno.

Il display touchscreen da 7 pollici Full HD (1920×1080) con frequenza di aggiornamento 120Hz e supporto FreeSync Premium garantisce immagini fluide e cristalline. La copertura 100% dello spazio colore sRGB e la luminosità di 500 nit rendono i contenuti perfettamente visibili anche all’aperto, mentre il Corning Gorilla Glass Victus con rivestimento DXC riduce riflessi e graffi.

Il sistema di raffreddamento Zero Gravity con doppia ventola e heat pipe anti-gravità mantiene temperature e rumorosità sotto controllo in qualsiasi orientamento. L’autonomia varia da 2 ore per gaming intensivo fino a 6,8 ore per streaming e contenuti multimediali, con ricarica rapida 0-50% in 30 minuti.

Offerta Amazon: risparmio record sulla console gaming

L’offerta Amazon propone ASUS ROG Ally al prezzo di 399€ rispetto al precedente 641,75€, garantendo un risparmio di 242,75€ pari al 38% di sconto. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa console gaming, rendendola accessibile a un pubblico più ampio.

La console include 3 mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate, aggiungendo valore all’acquisto con accesso immediato a centinaia di giochi AAA. La spedizione gratuita Amazon e la garanzia ufficiale ASUS completano un’offerta particolarmente conveniente.

La compatibilità totale con Steam, Epic Games Store, GOG e altre piattaforme PC, unita al sistema operativo Windows 11 Home, trasforma ROG Ally in un vero PC portatile per gaming. La possibilità di collegare accessori esterni come ROG XG Mobile per GPU dedicate amplifica ulteriormente le potenzialità del dispositivo.

