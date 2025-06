Nothing si appresta ad ampliare ulteriormente la propria gamma di prodotti con le Nothing Headphone (1), le prime cuffie wireless in formato over ear del brand di Carl Pei che saranno chiamate a proporre qualcosa di unico — o perlomeno di un po’ diverso — in un mercato in cui l’originalità è piuttosto rara.

Il design delle Nothing Headphone (1): foto dal vivo

In data 1 luglio 2025 si terrà l’evento di lancio del nuovo smartphone Nothing Phone (3), ma l’evento avrà più di un protagonista: Carl Pei ha confermato l’ingresso del brand nel mercato delle cuffie over ear: le prime, seguendo un copione ormai ben consolidato, si chiameranno Nothing Headphone (1). A dirla tutta, si tratta di un prodotto oggetto di indiscrezioni già da diversi mesi (per non dire anni) e pochi giorni fa vi avevamo raccontato anche di prezzi — si parla di 299 euro in Europa — che metterebbero le Headphone (1) in competizione diretta con le cuffie della fascia premium.

Quest’oggi, grazie alla loro comparsa sui siti di diversi enti di certificazione, vediamo alcune informazioni interessanti a proposito delle Nothing Headphone (1), a partire dal design, che è stato fotografato dalla NCC (National Communications Commission) di Taiwan, la quale identifica il prodotto col model number B170. Le stesse cuffie sono state certificate anche dalla TDRA in UAE, dalla SGS in Finlandia e dal SIRIM in Malesia. Le foto — riportate di seguito — mostrano un guscio esterno di forma rettangolare con un gioco di trasparenze ormai classico per Nothing e un design dal sapore retro che rende omaggio alle classiche cassette a nastro. Di contro, i padiglioni auricolari sono di forma ovale e di colore nero (al pari del cuscinetto dell’archetto), mentre le viti a vista e il font del logo di Nothing completano un design ben riconoscibile. Nel complesso, il produttore ha creato un sapiente mix di più colori: bianco, grigio, nero e un tocco di rosso.

Una delle foto mostra il lato inferiore delle cuffie, dove si nota la presenza di un selettore fisico — che potrebbe servire per accendere e spegnere le cuffie oppure, più probabilmente, per attivare e disattivare la cancellazione attiva del rumore —, la porta USB-C, un microfono e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Nelle certificazioni si fa menzione di un cavo AUX con model number WJE241705C e di un cavo USB con model number JWUB 1908-ML01H e ciò potrebbe suggerire la presenza di tali accessori nella confezione di vendita.

Dettagli su batteria e velocità di ricarica

Le Nothing Headphone (1) hanno fatto capolino anche sul sito della danese UL Demko, che svela che le cuffie sono dotate di una batteria da 520 mAh — con model number AEC711254 — e certifica la sicurezza del prodotto per la commercializzazione nell’Unione europea. Come si accennava, le prime cuffie over ear di Nothing sono apparse anche nel database della SGS Fimko, che riporta il supporto alla ricarica a 5 watt.

Infine, andando per un attimo fuori tema, il sito della IMDA conferma l’estistenza anche di un altro wearable dell’universo Nothing, si tratta però di uno smartwatch recante il marchio del sub brand CMF: CMF Watch 3 Pro. Il prodotto, dunque, è stato approvato dalla Infocomm Media Development Authority per la vendita a Singapore e la stessa CMF ha iniziato a condivere teaser preannunciandone il lancio.

Ancora pochi giorni di attesa e finalmente sapremo tutto delle Nothing Headphone (1), ma anche dell’atteso Nothing Phone (3).