Comode, stabili, leggere e, meglio ancora se non isolano dai rumori ambientali, principalmente per una questione di sicurezza. Dovrebbero essere così delle cuffiette per fare sport, e proprio così vengono descritte dal produttore le JBL Endurance Zone, le prime open-ear sportive dell’azienda statunitense che, nella giornata di oggi, ne ha annunciato il lancio sul mercato italiano. Saranno acquistabili a breve, dal mese prossimo; intanto, scopriamone le peculiarità.

Caratteristiche e design delle JBL Endurance Zone

Le JBL Endurance Zone sono delle cuffie wireless progettate apposta per gli allenamenti. Merito del design robusto, della protezione da sudore, pioggia e polvere (sono certificate IP68), e del particolare archetto in silicone liquido che, a dire del produttore, si adatta alla forma dell’orecchio per garantire stabilità e comfort in ogni condizione.

Come anticipato, sono delle cuffiette aperte, delle open-ear in gergo. Significa che non vanno a occludere il condotto uditivo, ma si posizionano lì nei paraggi, una soluzione che permette quindi di ascoltare musica e contenuti audio rimanendo nel contempo vigili dei rumori ambientali circostanti e di ciò che accade intorno a sé.

Tra le particolarità delle JBL Endurance Zonce, vale la pena menzionare i 4 microfoni con doppio sistema beamforming, il foro per il cordino per il trasporto, la funzione Adaptive Bass Boost che regola automaticamente l’intensità delle basse frequenze in base al volume della musica e la funzionalità per eliminare l’umidità residua rapidamente, denominata JBL PulseDry e attivabile tramite l’app companion JBL Headphones, app che permette inoltre di personalizzare i controlli touch.

Per quanto riguarda invece la durata della batteria, JBL dichiara fino a 8 ore di autonomia, che diventano 24 utilizzando la custodia di ricarica che, in 10 minuti, fornisce 3 ore extra. Per inciso, JBL non specifica i vari contesti di utilizzo.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità delle JBL Endurance Zone

Le cuffie JBL Endurance Zone, come anticipato, arriveranno sul mercato italiano a luglio al prezzo di 129,99 euro. Si potranno acquistare sia sul sito ufficiale che su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati nei seguenti cinque colori: Black/Gray, Black/Lime, Purple/Grape, Blue/White e White/Orange.