Le Soundcore K20i di Anker crollano a soli 16,99€ con uno sconto del 43%! Un’opportunità da non perdere per chi cerca auricolari wireless affidabili senza spendere una fortuna. Questi auricolari semi-in-ear di Anker, marchio rinomato nel settore audio, offrono un equilibrio perfetto tra funzionalità e prezzo, raggiungendo oggi il minimo storico su Amazon. Vediamo cosa rendono questi auricolari un affare imperdibile a questo prezzo.

Caratteristiche tecniche degli auricolari Soundcore K20i

Gli auricolari Soundcore K20i si distinguono per il loro design semi-in-ear che garantisce comfort anche durante utilizzi prolungati. Dotati di driver dinamici da 13mm, offrono una qualità audio sorprendente per questa fascia di prezzo, con bassi profondi e alti cristallini. La tecnologia Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile e affidabile con tutti i dispositivi, riducendo al minimo le interruzioni durante l’ascolto.

Un punto di forza notevole è l’autonomia di 36 ore totali: 6 ore di riproduzione continua con una singola carica degli auricolari, estendibili a 36 ore grazie alla custodia di ricarica con capacità di 700mAh. La funzione di ricarica rapida permette di ottenere ore di ascolto con pochi minuti di ricarica, ideale per chi è sempre in movimento.

Per le chiamate, i K20i sono equipaggiati con 2 microfoni con tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation) che filtrano i rumori ambientali, garantendo conversazioni nitide anche in ambienti rumorosi. La certificazione IPX5 li rende resistenti all’acqua e al sudore, perfetti per l’utilizzo durante l’attività fisica o sotto la pioggia leggera.

Tramite l’app Soundcore è possibile personalizzare l’esperienza d’ascolto con un equalizzatore personalizzato, adattando il suono alle proprie preferenze. La leggerezza degli auricolari e il design ergonomico assicurano comfort anche durante sessioni prolungate di utilizzo.

Dettagli di questa ottima offerta

Gli auricolari Soundcore K20i sono attualmente disponibili su Amazon al prezzo di 16,99€, rispetto al prezzo originale di 29,99€. Questo rappresenta uno sconto del 43%, un’occasione eccezionale per portarsi a casa un prodotto di qualità a meno della metà del prezzo di listino. Le cuffiette sono disponibili in ben 4 colorazioni: blu, viola, nere e bianche

L’offerta è proposta direttamente da AnkerDirect IT, il venditore ufficiale del brand su Amazon, garantendo così l’autenticità del prodotto e il supporto post-vendita. La disponibilità potrebbe essere limitata, considerando l’entità dello sconto e la popolarità di questi auricolari nella fascia entry-level.

A questo prezzo, i Soundcore K20i rappresentano una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca auricolari wireless di qualità senza spendere cifre elevate. Le caratteristiche tecniche, la durata della batteria e la resistenza all’acqua li rendono versatili per qualsiasi utilizzo quotidiano, dal pendolarismo all’attività sportiva.

