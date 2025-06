La possibilità di modificare i testi, rielaborarli, correggerli e migliorarli è stata una delle prime forme con cui abbiamo iniziato a familiarizzare con l’intelligenza artificiale generativa. Prima ancora dei video realistici o delle immagini create da zero, sono stati i suggerimenti di risposte per messaggi ed e-mail che abbiamo iniziato a sperimentare concretamente le potenzialità dell’AI. Ora anche WhatsApp Beta per iOS sta testando una funzionalità simile chiamata Writing Help.

Funzionamento e privacy di Writing Help

Dopo aver visto la possibilità di ottenere i riassunti dei messaggi in chat e nei gruppi generati dall’intelligenza artificiale di Meta, ora WhatsApp Beta per iOS (versione 25.18.10.79) introduce Writing Help, una funzionalità progettata per aiutare gli utenti a migliorare i propri messaggi attraverso l’intelligenza artificiale.

Questa funzione sarà alimentata da un sistema chiamato AI Private Processing, destinato a garantire il rispetto della privacy durante l’elaborazione dei testi. L’elaborazione dei dati avviene in locale o su server sicuri, senza conservare i contenuti né associarli all’identità dell’utente. Inoltre, protegge la trasmissione attraverso un sistema di routing privato e connessioni crittografate, assicurando così che ogni richiesta venga gestita in modo sicuro e anonimo.

Writing Help, una funzionalità il cui utilizzo è completamente facoltativo e disattivabile all’interno delle impostazioni, offrirà suggerimenti in tempo reale mentre si scrive un messaggio, permettendo all’utente di riformulare il testo per renderlo più chiaro, conciso o adatto al contesto. Sarà possibile scegliere tra diversi toni predefiniti (“Professionale” per comunicazioni formali, “Divertente” per un tono più giocoso, “Empatico” per messaggi più accoglienti o “Riformula” per una semplice riscrittura). Una volta selezionata la versione preferita, il messaggio originale verrà sostituito con quello suggerito, senza che il destinatario riceva alcuna notifica della modifica. Gli utenti potranno inoltre fornire feedback anonimo sui suggerimenti ricevuti, contribuendo così a migliorare l’efficacia dello strumento nel tempo.

Questo strumento di aiuto alla scrittura, presente anche nella versione beta di WhatsApp per Android (2.25.19.8), potrebbe in futuro arricchirsi di nuovi toni così da offrire agli utenti un maggior ventaglio di opzioni per migliorare il testo dei propri messaggi.